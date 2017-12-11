Beşiktaş, kupada Manisa deplasmanında
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Grandmedical Manisaspor'a konuk olacak.
Siyah-beyazlı takım, Grandmedical Manisaspor ile saat 21.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibini 9-0 gibi tarihi bir skorla yendi.
Siyah-beyazlı ekip, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasıyla 7 günde 3. deplasman maçını oynayacak. 6 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olan ve rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, dün Kayserispor ile Süper Lig mücadelesine çıktı. Ligde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu periyottaki üçüncü deplasmanında Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak.
Beşiktaş'ta cezası biten Caner Erkin de yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta hem sarı kart cezalısı durumuna düşen hem de hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç men cezası alan tecrübeli oyuncu, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında teknik direktör Şenol Güneş'in görev vermesi halinde oynayabilecek.
Son 1 haftada yoğun bir tempo içine giren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Güneş'in, yarınki karşılaşmada yedek ağırlıklı kadroya görev vermesi bekleniyor.
- 11 Aralık 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:14
-
Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir
Toplam 4
Yorum
fsm ozan fenerbahcenın futbolcusu degıl toptan korkan bır oyuncu bır defada parayı gorup sasıranlardan hak eden alır formayı
-
Galaxy yolcusu
Toplam 4
Yorum
ALİ... MÜMKÜNSE EN UZAK NOKTASINA GİT. ŞAKA ŞAKA ARKANDAN KONUŞANLARA BAKMA SEN . BÜYÜK TOPÇU VE GÜZEL ADAMSIN. BJK YE AT YETER. SENİ SEVİYOZ
-
Ozan Tufan’dan sürpriz gelebilir
Toplam 4
Yorum
fb aykut o çocuğuda yiyeceksin deyilmi tam form tuttu hemen harca senin işin bu zaten.
Beşiktaş, kupada Manisa deplasmanında haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.