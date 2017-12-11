 Beşiktaş, kupada Manisa deplasmanında – Fotomaç – 11 Aralık 2017 ;
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    11 Aralık 2017, Pazartesi
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    Beşiktaş, kupada Manisa deplasmanında

    Beşiktaş, kupada Manisa deplasmanında

    Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında yarın Grandmedical 'a konuk olacak.

    Siyah-beyazlı takım, Grandmedical ile saat 21.00'de Manisa 19 Mayıs Stadı'nda karşı karşıya gelecek. Beşiktaş, İstanbul'daki ilk karşılaşmada rakibini 9-0 gibi tarihi bir skorla yendi.

    Siyah-beyazlı ekip, Grandmedical karşılaşmasıyla 7 günde 3. deplasman maçını oynayacak. 6 Aralık'ta UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Leipzig'e konuk olan ve rakibini 2-1 mağlup eden Beşiktaş, dün Kayserispor ile Süper Lig mücadelesine çıktı. Ligde rakibiyle 1-1 berabere kalan siyah-beyazlılar, bu periyottaki üçüncü deplasmanında Grandmedical Manisaspor ile karşılaşacak.

    Beşiktaş'ta cezası biten de yarınki karşılaşmada forma giyebilecek. Süper Lig'in 9. haftasında Medipol Başakşehir ile oynanan maçta hem sarı kart cezalısı durumuna düşen hem de hakeme yönelik sözlerinden dolayı 6 maç men cezası alan tecrübeli oyuncu, Grandmedical Manisaspor karşılaşmasında teknik direktör 'in görev vermesi halinde oynayabilecek.

    Son 1 haftada yoğun bir tempo içine giren siyah-beyazlı ekibin çalıştırıcısı Güneş'in, yarınki karşılaşmada yedek ağırlıklı kadroya görev vermesi bekleniyor.

    1. 11 Aralık 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:14
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