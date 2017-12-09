 Lens 90 dakika istedi – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Lens 90 dakika istedi

    Lens 90 dakika istedi
    LEİPZİG maçından sonra "Daha çok süre almam gerekiyor. Ne kadar fazla süre alırsam daha iyi olacağım. Sürekliliğim arttıkça takıma olan faydam da yükselecek" diyen Jeremain Lens, Şenol Güneş'ten forma istedi. Hollandalı oyuncunun, İstanbul dönüşünde tecrübeli teknik adamla görüşerek, bundan sonraki maçlara kulübede değil ilk 11'de başlamak istediği talebini yinelediği öğrenildi.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:46
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