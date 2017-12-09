 Kenara kim gidecek? – Fotomaç – 09 Aralık 2017 ;
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    09 Aralık 2017, Cumartesi
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    Kenara kim gidecek?

    Kenara kim gidecek?
    ALMANYA'daki Leipzig maçında oynanan oyun alınan galibiyetin dışında; Tolga, Medel, Oğuzhan, Negredo, Orkan ve Lens olmak üzere 'yedek' denilen oyuncuların gösterdikleri üstün performans, Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Teknik patron Güneş, Leipzig karşısında alınan galibiyet sonrasında bu 6 isimden en az 2'sine şans vermezse 'adalet' konusunda sorgulanmasından çekiniyor.
    1. 09 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:45
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