Kenara kim gidecek?

ALMANYA'daki Leipzig maçında oynanan oyun alınan galibiyetin dışında; Tolga, Medel, Oğuzhan, Negredo, Orkan ve Lens olmak üzere 'yedek' denilen oyuncuların gösterdikleri üstün performans, Şenol Güneş'in kafasını karıştırdı. Teknik patron Güneş, Leipzig karşısında alınan galibiyet sonrasında bu 6 isimden en az 2'sine şans vermezse 'adalet' konusunda sorgulanmasından çekiniyor.