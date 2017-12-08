Fikret Orman şehit çocuklarını ağırladı
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şehit çocuklarını ve yakınlarını Vodafone Park’taki makamında ağırladı.
- 08 Aralık 2017, Cuma
- Güncelleme: 15:54
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
x yan hakeme yapılanlar canere 6 verilip sizinkilerin görmezden gelinmesi vs. dürüstlük zordur herkes kendine yakışanı yapar.
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Galatasaray moral arıyor
Toplam 5
Yorum
UZMAN ANALİST OKAN BURUK NİYE SESİN ÇIKMIYOR FENER MAÇINDAN ÖNCE ALGI OPERASYONLARI YAPTIN HAKEM HAKSIZ YERE ALPERİ ATTI. İNŞALLAH KÜME DÜŞERSİN
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F.Bahçe'den TFF'ye Beşiktaş tepkisi
Toplam 23
Yorum
X yan hakemi bayıltınız kapanmadı sahanız. maicon canerle aynısını yaptı ceza almadı ne anlatıyorsun ağlamayın.
Fikret Orman şehit çocuklarını ağırladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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