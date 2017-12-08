 Fikret Orman şehit çocuklarını ağırladı – Fotomaç – 08 Aralık 2017 ;
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    08 Aralık 2017, Cuma
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    Fikret Orman şehit çocuklarını ağırladı

    Fikret Orman şehit çocuklarını ağırladı

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, şehit çocuklarını ve yakınlarını Vodafone Park’taki makamında ağırladı.

    Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Vodafone Park'ta şehit çocuklarını ve yakınlarını ağırladı. Ziyaretçiler arasında 10 Aralık 2016'da Vodafone Park yakınındaki hain bombalı terör saldırısında şehit olan vatandaşların çocukları da vardı. Orman, tüm hain terör saldırılarını lanetlerken, ülkenin birlik ve beraberliğinin önemine işaret etti ve şehitlere Allah'tan rahmet diledi. Başkan Orman, şehit çocukları ve yakınlarıyla sohbet edip hatıra fotoğrafı çekildikten sonra kafile daha sonra stadı gezdi ve No 1903 tesislerinde ağırlandı.



    1. 08 Aralık 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 15:54
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