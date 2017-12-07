Kartal'ı Quaresma uçurdu

UEFA Şampiyonlar Ligi'nin grup aşamasında en fazla orta girişiminde bulunan futbolcu, Beşiktaş'ın Portekizli oyuncusu Ricardo Quaresma oldu.

Hızı, tekniği ve çalımlarıyla kanatları etkili şekilde kullanan Quaresma, 5 karşılaşmaya çıktığı Şampiyonlar Ligi gruplarında 61 kez ceza sahasına orta yaparak bu alanda zirvede yer aldı.

Bayern Münih'ten Alman Joshua Kimmich 53, Sevilla'dan Arjantinli Ever Banega, Roma'dan Sırp Aleksandar Kolarov ve Porto'dan Brezilyalı Alex Telles 41'er orta girişimiyle Quaresma'nın ardından sıralandı.

Quaresma, en fazla isabetli orta istatistiğinde ise Telles'in arkasında ikinci sıraya yerleşti. Telles'in 15 defa başarılı orta yaptığı grup maçlarında, Quaresma ve Kolarov 12'şer isabetli ortayla mücadele etti.



- En fazla mesafe kateden Saul Niguez

Atletico Madrid'in İspanyol futbolcusu Saul Niguez, 72,1 kilometreyle grup aşamasında en çok mesafe kateden oyuncu olarak öne çıktı.

Söz konusu listede, Shakhtar Donetsk'ten Brezilyalı Fred, 71 kilometre mesafeyle ikinci, Sporting Lizbon'dan Portekizli Bruno Fernandes 70,1 kilometreyle üçüncü sırayı aldı.

Beşiktaş'ın grup maçlarında en fazla mesafe kateden oyuncusu ise 51,1 kilometreyle Kanadalı Atiba Hutchinson oldu.



- İsabetli pas yüzdesinde 3 takım zirvede

Grup maçlarında en fazla isabetli pas yüzdesine Barcelona, Manchester City ve Paris Saint-Germain (PSG) ulaştı.

Barcelona, Manchester City ve PSG, yüzde 90'lık isabetli pas oranı tutturarak, bu alanda ilk sırayı paylaştı. Real Madrid yüzde 89, Bayern Münih, Napoli, Juventus ve Celtic yüzde 88'lik isabetli pas ortalamasıyla zirveyi paylaşan takımları izledi.

Monaco yüzde 76, Basel ve APOEL yüzde 77, Porto yüzde 78, Leipzig ve Beşiktaş yüzde 79 ile isabetli pas oranı en düşük takımlar oldu.



- Topla en çok Barcelona oynadı

Barcelona, en fazla topla oynama istatistiğinde maç başına yüzde 63 ortalama yakalayarak zirveye çıktı.

Bu istatistikte Barcelona'nın ardından Manchester City ve Sevilla yüzde 60 ile ikinciliği paylaştı. Real Madrid'in yüzde 59 oranında topla oynadığı grup maçlarında, Bayern Münih, Manchester United ve Borussia Dortmund yüzde 57 ortalama tutturdu.

APOEL yüzde 36, Maribor yüzde 37, Olympiakos yüzde 40 ile topla en az oynayan takımlar olarak dikkati çekti.

Beşiktaş ise 6 maçın sonunda yüzde 51'lik topla oynama istatistiğine ulaştı.