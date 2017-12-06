Real Madrid Cenk’in peşinde!
Radio Marca, İspanyol devi R. Madrid scout ekibinin Leipzig-Beşiktaş maçında hem Cenk Tosun’u hem de Werner’i izleyeceğini iddia etti
BU ŞANSIMI KULLANMAK İSTİYORUM
REAL Madrid scout ekibinin, Leipzig'den Timo Werner'i izlemek için geleceği maçta kendisini de izleyeceğini takım arkadaşı Negredo'dan öğrenen Cenk Tosun'u heyecan sardı. Pazartesi akşamına kadar Şenol Güneş'in 11'de şans vermeyi düşünmediği Tosun Paşa, Almanya yolculuğu öncesinde teknik direktör Güneş'e, "Bu şansı elimden alma hocam" dediği iddia edildi. Normalde Cenk'i yedek soyundurmayı düşünen Güneş'in Tosun Paşa'yla Leipzig maçına çıkabileceği ifade edildi.
CENK TOSUN 100 MiLYON EURO DEĞERiNDE!
CENK TOSUN, İngiliz basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. The Sun'da Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay'ın, Cenk Tosun'un bonservis bedeli konusunda söylediği sözler yer aldı. Atalay, Newcastle ve Crystal Palace'ın peşinde olduğu Beşiktaşlı forvet Cenk Tosun'un 100 milyon euro değerinde olduğunu söyledi. Haberde siyah beyazlı yöneticinin "Bana sorarsan Cenk 100 milyon euro değerinde, çok parlak bir geleceği var. Ektiğimiz tohumlardan meyveleri biçmeye başlıyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Newcastle'ın Aleksandar Mitrovic'i takasta kullanarak Cenk Tosun Tosun'u St James Park'a getirmeyi planladığı belirtildi.
- 06 Aralık 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:07
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
gs4ever bu takımı kuran bu karakterde is ahlakinda prof. oyunculari alan Tudor.Kaymaginida Tudor yiyecek .Algiyi birakin artik.Bu sene sampiyon biz
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Değişimin sırrı!
Toplam 11
Yorum
yunus can 29 Hepsi doğru ama İsmail olmamış, bence sol bekte İsla oynamalı, o zaman fener daha iyi olacak inşallah.
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Büyüklük Terim'de kaldı!
Toplam 13
Yorum
AHMET EGOSU TAVAN YAPAN İKİ İNSAN CAN TOPSAKAL VE DURSUN ÖZBEK DEFOLUN GİDİN.
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