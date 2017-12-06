Real Madrid Cenk’in peşinde!

Radio Marca, İspanyol devi R. Madrid scout ekibinin Leipzig-Beşiktaş maçında hem Cenk Tosun’u hem de Werner’i izleyeceğini iddia etti

BEŞİKTAŞ'ın gol makinesi Cenk Tosun'un taliplilerine bir dünya devi daha eklendi, Real Madrid.. Günün bu bomba iddiası İspanya'dan geldi. Radio Marca, Real Madrid'in scout'larının bir süredir izledikleri Leipzig'in golcüsü Timo Werner'i bir kez de Şampiyonlar Ligi'ndeki Beşiktaş karşısında izleyeceğini duyururken; bu iddiaya bir de ek yaptı: Almanya'ya gidecek Real Madrid'in scout'ı aynı zamanda Beşiktaş'ın golcüsü Cenk Tosun'u da izleyecek! Haberde hangi scout'ın Almanya'ya gideceği henüz netleşmediği ama bu ismin Cenk Tosun için Negredo'dan da bilgi alacağını belirtti. Real Madrid'in listesinde Timo Werner'in dışında F.Bahçe'nin ısrarla istediği Fedor Smolov, Arsenal'dan ayrılması gündeme olan Alexis Sanchez ve Inter'in gol makinesi Maur Icardi de yer alıyor.



BU ŞANSIMI KULLANMAK İSTİYORUM

REAL Madrid scout ekibinin, Leipzig'den Timo Werner'i izlemek için geleceği maçta kendisini de izleyeceğini takım arkadaşı Negredo'dan öğrenen Cenk Tosun'u heyecan sardı. Pazartesi akşamına kadar Şenol Güneş'in 11'de şans vermeyi düşünmediği Tosun Paşa, Almanya yolculuğu öncesinde teknik direktör Güneş'e, "Bu şansı elimden alma hocam" dediği iddia edildi. Normalde Cenk'i yedek soyundurmayı düşünen Güneş'in Tosun Paşa'yla Leipzig maçına çıkabileceği ifade edildi.



CENK TOSUN 100 MiLYON EURO DEĞERiNDE!

CENK TOSUN, İngiliz basınında manşetleri süslemeye devam ediyor. The Sun'da Beşiktaşlı yönetici Deniz Atalay'ın, Cenk Tosun'un bonservis bedeli konusunda söylediği sözler yer aldı. Atalay, Newcastle ve Crystal Palace'ın peşinde olduğu Beşiktaşlı forvet Cenk Tosun'un 100 milyon euro değerinde olduğunu söyledi. Haberde siyah beyazlı yöneticinin "Bana sorarsan Cenk 100 milyon euro değerinde, çok parlak bir geleceği var. Ektiğimiz tohumlardan meyveleri biçmeye başlıyoruz" ifadeleri yer aldı. Ayrıca Newcastle'ın Aleksandar Mitrovic'i takasta kullanarak Cenk Tosun Tosun'u St James Park'a getirmeyi planladığı belirtildi.