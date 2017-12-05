Yarısı bugün yarısı yarın!

Şampiyonlar Ligi’nde son 16’ya kalan temsilcimiz Beşiktaş’ın rakiplerinin yarısı bugün, yarısı da yarın oynanacak maçlardan sonra belirlenecek

AVRUPA futbolunun kulüpler düzeyindeki bir numaralı organizasyonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde grup aşamasının son maçları, bugün ve yarın TSİ 22.45'te oynanacak. Beşiktaş, Barcelona, Bayern Münih, Chelsea, Manchester City, PSG, Real Madrid ve Tottenham'dan sonra son 16 turuna yükselen takımlar, 6'ıncı karşılaşmaların ardından belli olacak. Beşiktaş, liderliği garantilediği G grubunun 6. haftasında, yarın Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. Grubunu lider tamamlamayı garantileyen temsilcimiz Beşiktaş'ın rakiplerinin (grup ikincileri) yarısı bugün, yarısı da yarın belli olacak. Muhtemel rakiplerimiz şöyle:



A GRUBU: Basel ya da CSKA Moskova

B GRUBU: B. Münih ya da PSG

C GRUBU: Chelsea, Roma ya da A.Madrid

D GRUBU: Juventus ya da S. Lizbon

E GRUBU: Liverpool, Sevilla, S. Moskova

F GRUBU: S. Donetsk ya da Napoli

H GRUBU: Real Madrid (kesinleşti)