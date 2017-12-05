Leipzig alarmı

UEFA’dan 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan siyahbeyazlılar, yarınki Leipzig mücadelesinde tribünde Türk taraftar olmaması için çağrı yapmaya devam ediyor

BEŞİKTAŞ, Şampiyonlar Ligi'nde G grubu son hafta maçında yarın Leipzig ile deplasmanda karşılaşacak. Liderliğini garantileyen temsilcimiz için Leipzig deplasmanı formalite maçı gibi görünüyor ancak Beşiktaş yönetimi açısından işler göründüğü gibi değil. Geçtiğimiz sezon UEFA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında Lyon ile deplasmanda karşılaşan ve maç günü statta çıkan olaylardan dolayı ceza alan Beşiktaş, özellikle Türk vatandaşların yoğun olarak yaşadığı ülkelerdeki maçlarda büyük risk yaşıyor.



TARAFTAR GİTMEYECEK

UEFA'dan Lyon ile birlikte 2 yıl ertelemeli 1 yıl men cezası alan Beşiktaş, bu sezon Şampiyonlar Ligi'ndeki Porto ve Monaco deplasmanlarına da Türk seyirci götürmemişti. Bu kararını iki sezon boyunca uygulamakta kararlı olan Beşiktaş yönetimi en riskli ülkelerden biri olarak gördüğü Almanya'ya da Türkiye'den taraftar götürmeyecek. Bu kararını geçtiğimiz günlerde resmi olarak UEFA'ya ve Leipzig kulübüne bildiren siyah-beyazlı yönetim protokolde yer olmama ihtimaline karşı sadece yönetici ve görevli bir kaç kulüp çalışanı için 20 adet bilet alarak geri kalan tüm bilet haklarından vazgeçti.



BU MAÇA GİTMEYİN!

BEŞİKTAŞ yönetiminin aldığı tedbirler bununla da sınırlı değil. Başkan Fikret Orman fırsat bulduğu her ortamda Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan Türk vatandaşlarına Leipzig maçına 'gelmemeleri' çağrısını yapıyor. Aynı zamanda da resmi siteden başta Türkçe olmak üzere çeşitli dillerde Türk vatandaşların maç için organizasyon yapmamaları isteniyor. Yine de siyah-beyazlı yönetim işi sağlama almak için Leipzig kulübü ile sürekli temas halinde olarak, Türk vatandaşlara bilet 'satılmamasını' özellikle istedi. Alman kulübü de resmi olarak kendileri tarafından Türk vatandaşlara bilet satılmayacağının garantisini verdi.



ÖNEMLi KARAR

ANCAK tüm bu önlemlere rağmen endişeler devam etmiyor değil. Çünkü geçen sezon Lyon'da ve bu sezon Monaco'da (herhangi bir olay yaşanmamasına rağmen) olduğu gibi Türk vatandaşların rakip takım vatandaşlarının kombinelerinden faydalanması olasılığı, alınan tüm önlemleri geçersiz kılabilir. Beşiktaş yönetimi şimdi aynı durumun Almanya'da yaşanmamasını temenni ediyor ve son bir uyarı daha yapıyor. O uyarı da, herhangi bir şekilde tüm önlemleri ve ambargoları delip stada gelecek Türk vatandaşların, Beşiktaş'ı düşünerek en ufak bir olaya dahi karışmaması uyarısı.



UEFA'ya bildirildi

ALMANYA'dan gelen, "En az 3-4 bin Türk statta olacak" haberi, Beşiktaş yönetiminin uykularını kaçırıyor. Siyah-beyazlılar, UEFA'ya gönderdikleri yazıda, "Bu maça seyirci organizasyonumuz yok, hatta VIP seyirci bile götürmeyeceğiz. Almanya'da ve Avrupa'nın tüm şehirlerinde yer alan taraftar grupları maça gitmeme kararı aldı. Hepsinden aldığımız taahhütler ektedir. Leipzig kulübünden sadece Türk pasaportu olan değil ismi Türk olan taraftarlara da bilet satmaması yönünde başvuru yaptık. Onlar da bu başvuruyu olumlu buldu. Bu kadar önleme rağmen maçta "Beşiktaş logolu" bir ürünle bir kişi olay çıkarıyorsa bizimle bir alakası yoktur, gerekli teknik takibin bu şekilde yapılmasını talep ediyoruz" dediler.



Mini yorum: Sabırlı olmalıyız / Sinan Vardar

BEŞİKTAŞ, Leipzig deplasmanına çok rahat çıkacak. Birçokları siyah-beyazlı takımın maça asılmayacağını düşünebilir ama ben; Şenol Güneş ve öğrencilerinin her karşılaşmaya olduğu gibi bu mücadeleye de kazanmak için çıkacaklarını düşünüyorum. Çünkü Beşiktaş kaybetmeyi sevmiyor. Tabii bir de Şampiyonlar Ligi'nin maddi kazanımı var. UEFA'nın Beşiktaş'a geçtiğimiz sezon Lyon'da oynanan maç için verdiği ceza çok büyük haksızlık. Beşiktaş yönetimi de olası bir ağır cezanın gelmesini engellemek için deplasmanda taraftar kontenjanını kullanmıyor. Buradaki amaç Beşiktaş'ı olası bir cezadan korumak. Beşiktaşlı taraftarlar sabırlı olup bu yasağa uymalı. Saha içi ve dışında çok dikkatli olmak zorundayız. Yoksa Beşiktaş bedelini çok kötü bir şekilde ödeyebilir.