Kazanmak için oynayacağız!

SİYAH-beyazlıların tecrübeli yöneticisi Ahmet Ürkmezgil, Radyospor'dan Özgür Sancar'a konuştu. Ürkmezgil, "Leipzig deplasmanına kazanmak için gideceğiz. Bir çok ilk yaşadık buna yenilerini eklemek istiyoruz ayrıca galibiyet sonrası 1,5 milyon euro ödül kazanıyorsunuz. Beşiktaş gazozuna bile oynasa kazanmak için oynar. Bir sonraki turda Bayern Münih ve Real Madrid dışında bir takımla eşleşelim. Bu takımlar biraz kategorinin dışında" yorumunu yaptı.