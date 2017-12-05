Kartallar takipte
BEŞİKTAŞ'ın eski oyuncusu Baki Mercimek, M. United'ın Beşiktaşlı iki oyuncu ile ilgilendiğini ifade etti. Mercimek, Beşiktaş'ın yarın deplasmanda Leipzig ile oynayacağı mücadelede Talisca ile Cenk Tosun'u ünlü İngiliz ekibi Manchester United'ın izleyeceğini belirtti.
- 05 Aralık 2017, Salı
- Güncelleme: 00:34
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Tudor'un kader tarihi 24 Aralık
Toplam 46
Yorum
marasli gs zarar vermek istemiyorsan sezon sonu kadar böyle ! eger türkiyedeki calismasytemi buysa avrupa yok olurdu 6 ay da bir td kovulmaz
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Taraftarlar Fatih Terim'in evine gitti!
Toplam 3
Yorum
Cengiz Yönetim Fatih Terimi degil , Taraftari CEZALANDIRIYOR,,,, Simdi sira TARAFTARDA Yönetim 40milyon bonservisi cepten ödesin Maclara gitmeyelim
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Krallıkta iddialı
Toplam 1
Yorum
Ercan Sportmen kişilik,mükemmel e yakın bir golcü ben bu sezon gol Kralı olacağına eminim bence Ligimizin açık ara en iyisi
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