 Kartallar takipte – Fotomaç – 05 Aralık 2017 ;
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    05 Aralık 2017, Salı
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    Kartallar takipte

    Kartallar takipte

    BEŞİKTAŞ'ın eski oyuncusu Baki Mercimek, M. United'ın Beşiktaşlı iki oyuncu ile ilgilendiğini ifade etti. Mercimek, Beşiktaş'ın yarın deplasmanda Leipzig ile oynayacağı mücadelede Talisca ile Cenk Tosun'u ünlü İngiliz ekibi Manchester United'ın izleyeceğini belirtti.

    1. 05 Aralık 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:34
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