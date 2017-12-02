İçerde kaybetmiyor

BEŞİKTAŞ, derbi mücadelesi öncesi iç sahadaki başarılı performansıyla dikkati çekiyor. Siyah-beyazlılar, evinde yaptığı son 33 karşılaşmada rakiplerine yenilmedi. Beşiktaş, 6'sı Başakşehir, biri Atatürk Olimpiyat Stadı, 26'sı da Vodafone Park'ta olmak üzere ev sahibi sıfatıyla oynadığı son 33 lig maçında 26 galibiyet ve 7 beraberlikle 85 puan topladı. 79 gol atan siyah-beyazlılar, kalesinde ise 24 gol gördü