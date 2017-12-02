Beşiktaş'ta Tosic sevinci!

Sırbistan'da geçirdiği tedavi süresi sonrası İstanbul'a dönen ve takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı derbide yerini alacak. Diğer yandan Beşiktaş Dergisi'nin Aralık sayısına ailesiyle konuk olan Tosic, "Biz bir aileyiz. Beşiktaş da en büyük ailemiz ifadelerini kullandı.