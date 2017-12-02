 Beşiktaş'ta Tosic sevinci! – Fotomaç – 02 Aralık 2017 ;
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    02 Aralık 2017, Cumartesi
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    Beşiktaş'ta Tosic sevinci!

    Beşiktaş'ta Tosic sevinci!

    Beşiktaş'ta Dusco Tosic sevinci... Süper Lig'in 13. haftasında cezalı olması nedeniyle forma giyemeyen ve bu süreci tedavi olarak geçiren Sırp oyuncu derbide sahadaki yerini alacak.

    Sırbistan'da geçirdiği tedavi süresi sonrası İstanbul'a dönen ve takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı derbide yerini alacak. Diğer yandan Beşiktaş Dergisi'nin Aralık sayısına ailesiyle konuk olan Tosic, "Biz bir aileyiz. Beşiktaş da en büyük ailemiz ifadelerini kullandı.

    1. 02 Aralık 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 10:02
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