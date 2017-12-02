Beşiktaş'ta Tosic sevinci!
Beşiktaş'ta Dusco Tosic sevinci... Süper Lig'in 13. haftasında cezalı olması nedeniyle forma giyemeyen ve bu süreci tedavi olarak geçiren Sırp oyuncu derbide sahadaki yerini alacak.
Sırbistan'da geçirdiği tedavi süresi sonrası İstanbul'a dönen ve takımla çalışmalara başlayan tecrübeli savunmacı derbide yerini alacak. Diğer yandan Beşiktaş Dergisi'nin Aralık sayısına ailesiyle konuk olan Tosic, "Biz bir aileyiz. Beşiktaş da en büyük ailemiz ifadelerini kullandı.
- 02 Aralık 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 10:02
-
Sosa geri döndü!
Toplam 2
Yorum
tosunoglu BJK daki Sosa yı bize izlettir
-
‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
murat başkan tüm fbliler seni bekliyor.yeniden eski günlerimize döneceğiz seninle.aziz başkanım artık böyle bir başkan adayımızda varken bırak
-
‘Saygı duyan-duyulan F.Bahçe’
Toplam 3
Yorum
mehmet fenerbahçe taraftarları artık sabırsız ali koçun başkanlığını heyecanla bekliyor
Beşiktaş'ta Tosic sevinci! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.