Pepe Aslan’a karşı sahada

Yeni Malatya ile oynanan maç öncesi ısınırken sakatlanan Pepe'den müjdeli haber geldi. Tecrübeli stoperin probleminin ciddi olmadığı öğrenildi. Pepe, bu hafta sonu Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerini alacak. Teknik direktör Şenol Güneş de bu tip büyük maçları çok iyi oynayan Pepe'nin dönüşüne sevindi. Partneri yine Dusko Tosic olacak.