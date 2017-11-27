 Pepe Aslan’a karşı sahada – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Pepe Aslan’a karşı sahada

    Pepe Aslan’a karşı sahada
    Yeni Malatya ile oynanan maç öncesi ısınırken sakatlanan Pepe'den müjdeli haber geldi. Tecrübeli stoperin probleminin ciddi olmadığı öğrenildi. Pepe, bu hafta sonu Vodafone Park'ta Galatasaray ile oynanacak mücadelede ilk 11'deki yerini alacak. Teknik direktör Şenol Güneş de bu tip büyük maçları çok iyi oynayan Pepe'nin dönüşüne sevindi. Partneri yine Dusko Tosic olacak.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 03:23
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Pepe Aslan’a karşı sahada haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.