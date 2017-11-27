 Derbi maçın bilet fiyatları belli oldu – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    27 Kasım 2017, Pazartesi
    OYUN ENGLISH

    Derbi maçın bilet fiyatları belli oldu

    Derbi maçın bilet fiyatları belli oldu

    Süper Lig'in 14. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bilet fiyatlarını açıkladı.

    Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş derbi biletlerini yarın satışa çıkarıyor... Siyah beyazlılar resmi siteden derbi biletlerinin fiyatlarını açıkladı. Biletler 28 Kasım Salı saat 15.00 itibariyle satışa sunulacak.

    İşte bilet fiyatları

    Kategori 1 : 450TL
    Kategori 2 : 400TL
    Kategori 3 : 350TL
    Kategori 4 : 325TL
    Kategori 5 : 300TL
    Kategori 6 : 275TL
    Kategori 7 : 160TL
    Kategori 8 : 150TL
    VIP : 800TL
    1903 A-E BLOK : 800TL
    1903 B - D BLOK : 850TL
    1903 C BLOK : 900TL

    0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 14:15
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    Derbi maçın bilet fiyatları belli oldu haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.