Derbi maçın bilet fiyatları belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bilet fiyatlarını açıkladı.

Süper Lig'in 14. haftasında 2 Aralık Cumartesi günü saat 19.30'da Vodafone Park'da Galatasaray ile karşılaşacak olan Beşiktaş derbi biletlerini yarın satışa çıkarıyor... Siyah beyazlılar resmi siteden derbi biletlerinin fiyatlarını açıkladı. Biletler 28 Kasım Salı saat 15.00 itibariyle satışa sunulacak.



İşte bilet fiyatları



Kategori 1 : 450TL

Kategori 2 : 400TL

Kategori 3 : 350TL

Kategori 4 : 325TL

Kategori 5 : 300TL

Kategori 6 : 275TL

Kategori 7 : 160TL

Kategori 8 : 150TL

VIP : 800TL

1903 A-E BLOK : 800TL

1903 B - D BLOK : 850TL

1903 C BLOK : 900TL



0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.