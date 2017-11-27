Derbi maçın bilet fiyatları belli oldu
Süper Lig'in 14. haftasında evinde Galatasaray'ı konuk edecek olan Beşiktaş, bilet fiyatlarını açıkladı.
İşte bilet fiyatları
Kategori 1 : 450TL
Kategori 2 : 400TL
Kategori 3 : 350TL
Kategori 4 : 325TL
Kategori 5 : 300TL
Kategori 6 : 275TL
Kategori 7 : 160TL
Kategori 8 : 150TL
VIP : 800TL
1903 A-E BLOK : 800TL
1903 B - D BLOK : 850TL
1903 C BLOK : 900TL
0-6 yaş arası çocuklar ücretsizdir.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 14:15
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''Ağzına sağlık Tudor!''
Toplam 6
Yorum
o zaman Tudor kötü, Aykut kocaman Şenol Güneş ondan daha mı kötü yani?
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Van Persie kupa maçına hazırlanıyor
Toplam 1
Yorum
UZMAN DR ONADA SÜT KUPASI YAKIŞIR ZATEN PAF TAKIM OYUNCULARIYLA BERABER MAÇA ÇIKSIN
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Dursun Özbek'ten sert Tudor açıklaması
Toplam 5
Yorum
adnan özgür hocayı ve başkanı mayısta kovalayınca eline ne geçecek, herhalde başkan sen olacaksın
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