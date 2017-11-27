Beşiktaş'ta savunma küçüldü

Cezalı Tosic, Medel ve Caner Erkin'den yoksun kadrosuyla, Malatya'ya giden Beşiktaş'ta Pepe'nin maç öncesi sakatlanması teknik direktör Şenol Güneş'in planlarını bozdu. Isınma esnasında adelesinde gerilme hisseden Portekizli yıldız, kulübeye çekildi. Mitrovic ve Necip Uysal ikilisi defans göbeğinde bu sezon ilk kez forma giyerken ikinci yarıda kritik kademelere giren Necip'in de sakatlanıp çıkması Kartal'ı mecburi değişikliğe zorladı. Şenol Güneş, maçın son 16 dakikasında Necip oyundan çıktıktan sonra 20 yaşındaki Fatih Aksoy'a şans verdi. 34 yaşındaki Pepe'nin görevini Fatih üstlenince, Beşiktaş'ın savunması 14 yaş küçülmüş oldu.



MUTLU BAŞLADI KEYİFSİZ BİTTİ

Maç öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Malatya'da kaftan giyip kılıç kuşandı. Yönetimdeki arkadaşlarıyla Battalgazi ilçesindeki tarihi yerleri gezen Orman'ın maç sonu ise skordan dolayı bir hayli üzgün olduğu görüldü.



Sabah