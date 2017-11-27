Beşiktaş'ta savunma küçüldü
Tosic ve Medel yoktu... 34’lük büyük tecrübe Pepe de son dakikada kadrodan çıktı. 11’de başlayan Necip de sakatlanınca savunmadaki görev 20 yaşındaki Fatih’e kaldı.
Cezalı Tosic, Medel ve Caner Erkin'den yoksun kadrosuyla, Malatya'ya giden Beşiktaş'ta Pepe'nin maç öncesi sakatlanması teknik direktör Şenol Güneş'in planlarını bozdu. Isınma esnasında adelesinde gerilme hisseden Portekizli yıldız, kulübeye çekildi. Mitrovic ve Necip Uysal ikilisi defans göbeğinde bu sezon ilk kez forma giyerken ikinci yarıda kritik kademelere giren Necip'in de sakatlanıp çıkması Kartal'ı mecburi değişikliğe zorladı. Şenol Güneş, maçın son 16 dakikasında Necip oyundan çıktıktan sonra 20 yaşındaki Fatih Aksoy'a şans verdi. 34 yaşındaki Pepe'nin görevini Fatih üstlenince, Beşiktaş'ın savunması 14 yaş küçülmüş oldu.
MUTLU BAŞLADI KEYİFSİZ BİTTİ
Maç öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Malatya'da kaftan giyip kılıç kuşandı. Yönetimdeki arkadaşlarıyla Battalgazi ilçesindeki tarihi yerleri gezen Orman'ın maç sonu ise skordan dolayı bir hayli üzgün olduğu görüldü.
Sabah
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 10:34
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
kartal beşiktaşımızı şl. liginde başka tur atlatmazlar lig daha önemli haydi kartal biraz canlan
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
arsen l. Oyuncuların kendine olan güvenini kaybetmesinde Güneş başroldür.Hep Oğuzhanı oynattı Tolgay hayata küstü,şimdi hep Tolgay,Oğuzhanı harcıyor.
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Kartal ligde kayıp
Toplam 3
Yorum
arsen l. Şenol Güneş Lens,Negredo,M.Pektemek,Mitroviç,K.Frei,Boyko,Aras gibi oyuncuları kimi zaman 5 dakika kimi zaman 10 kimi zaman da hiç oynatmadı
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