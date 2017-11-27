 Beşiktaş'ta savunma küçüldü – Fotomaç – 27 Kasım 2017 ;
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    27 Kasım 2017, Pazartesi
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    'ta savunma küçüldü

    Beşiktaş'ta savunma küçüldü

    Tosic ve Medel yoktu... 34’lük büyük tecrübe Pepe de son dakikada kadrodan çıktı. 11’de başlayan Necip de sakatlanınca savunmadaki görev 20 yaşındaki Fatih’e kaldı.

    Cezalı Tosic, Medel ve Caner Erkin'den yoksun kadrosuyla, Malatya'ya giden 'ta Pepe'nin maç öncesi sakatlanması teknik direktör Şenol Güneş'in planlarını bozdu. Isınma esnasında adelesinde gerilme hisseden Portekizli yıldız, kulübeye çekildi. Mitrovic ve Necip Uysal ikilisi defans göbeğinde bu sezon ilk kez forma giyerken ikinci yarıda kritik kademelere giren Necip'in de sakatlanıp çıkması Kartal'ı mecburi değişikliğe zorladı. Şenol Güneş, maçın son 16 dakikasında Necip oyundan çıktıktan sonra 20 yaşındaki Fatih Aksoy'a şans verdi. 34 yaşındaki Pepe'nin görevini Fatih üstlenince, Beşiktaş'ın savunması 14 yaş küçülmüş oldu.

    MUTLU BAŞLADI KEYİFSİZ BİTTİ
    Maç öncesi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Malatya'da kaftan giyip kılıç kuşandı. Yönetimdeki arkadaşlarıyla Battalgazi ilçesindeki tarihi yerleri gezen Orman'ın maç sonu ise skordan dolayı bir hayli üzgün olduğu görüldü.

    Sabah

    1. 27 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 10:34
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