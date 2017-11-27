Beşiktaş, Kupa'da moral arıyor
Beşiktaş, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur ilk maçında yarın TFF 1. Lig ekiplerinden Grandmedical Manisaspor karşısında avantaj arayacak.
Siyah-beyazlı ekip, 5. turun ilk mücadelesinde Grandmedical Manisaspor'u konuk edecek. İki takım arasındaki karşılaşma, saat 14.30'da Vodafone Park'ta oynanacak. Maçı, hakem Bahattin Şimşek yönetecek.
Süper Lig'de son 2 haftada puan kayıpları yaşayan Beşiktaş, rakibini mağlup ederek 14. haftada Galatasaray ile yapacağı karşılaşma için moral arayacak.
Vodafone Park'ta son 5 maçta galibiyet alamayan siyah-beyazlı takım, rakibine üstünlük kurarak bu kötü seriyi de sonlandırmaya çalışacak.
Dolmabahçe'deki lig maçlarında Trabzonspor (2-2), Medipol Başakşehir (1-1) ve Teleset Mobilya Akhisarspor (0-0) ile berabere kalan Beşiktaş, UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco ve Porto karşılaşmalarından da 1-1'lik skorlarla ayrıldı.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş'in, ligde ve Avrupa'da fazla süre vermediği oyuncuları yarınki kupa mücadelesinde görevlendirmesi bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası'nda geçen sezon evinde Fenerbahçe ile yaptığı ve 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada yaşanan saha olayları nedeniyle seyircisiz oynama cezası alan siyah-beyazlı ekip, bu nedenle Grandmedical Manisaspor karşısında taraftarlarından yoksun mücadele edecek.
Beşiktaş ile Grandmedical Manisaspor arasındaki 5. tur rövanş maçı ise Manisa'da oynanacak.
- 27 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 09:50
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'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Toplam 2
Yorum
MUSTAFA OLÇAY BİR ADAM ANCAK BU KADAR KENDİNİN DÜŞMANI OLABİLİR. ARKADAŞIM NEDEN SÜREKLİ ANTİPATİ TOPLAMAK İÇİN MÜCADELE EDİYORSUN..!!
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'Maçı kaybetsek 50 kişi olurdunuz!'
Toplam 2
Yorum
YORUMCU Yine saçmalamış takımı ileriye taşıyan YASİN ve RODRİGES olmasa bu maçı da kazanamazdın, ne görlüyorsun
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Trabzon şahlandı
Toplam 3
Yorum
fatih haftaya kendi sahamızda antalya maçı daha zor geçecek.defansın biran evvel toparlanması lazım
Beşiktaş, Kupa'da moral arıyor haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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