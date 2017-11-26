Şampiyonlara tam destek

KARTAL'ın patronu Fikret Orman, Malatya'da düzenlenen bir etkinliğe daha katıldı. Çeşitli branşlarda şampiyon olan down sendromlu çocuklarla bir araya gelen Beşiktaş Başkanı Orman, her birine hediyeler verdi. Malatya Beşiktaşlılar Derneği'nin düzenlediği organizasyonda siyahbeyazlıların ikinci başkanı Ahmet Nur Çebi, yönetim kurulu üyeleri Deniz Atalay, Ahmet Ürkmezgil, Hüseyin Mican ve Hakan Özköse de yer aldı. Fikret Orman ve yöneticiler, yakından ilgilendikleri çocuklarla hatıra fotoğrafı çektirdi.