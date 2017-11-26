Malatya’da ziyafet

Yeni Malatyaspor-Beşiktaş maçı öncesi taraftarlara çiğ köfte ikramı yapıldı. Doğu ekibinin asbaşkanı Sait Aybak'ın sahibi olduğu Battalbey Çiğ Köfte, Yeni Malatya Stadı'nın kapasitesi olan 27 bin 44 adet çiğ köfte dağıttı. İki takım taraftarlarının büyük ilgi gösterdiği çiğ köfte dağıtımına Aybak da yardım etti.