Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart

Süper Lig'in 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan Beşiktaş'a Malatyaspor'lu futbolculardan destek geldi. Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak bir maç önceden bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'a Malatyaspor'lu futbolcular destek verdi.



Mücadele öncesi ısınmaya "Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda başarılar dileriz" pankartıyla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya çıktıkları pankart sebebiyle iki takım taraftarlarınca alkışlandı.



