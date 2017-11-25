Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart
Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular maç öncesi ısınmaya pankartla çıkarak siyah-beyazlılara Şampiyonlar Ligi’nde başarı diledi.
Süper Lig'in 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan Beşiktaş'a Malatyaspor'lu futbolculardan destek geldi. Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak bir maç önceden bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'a Malatyaspor'lu futbolcular destek verdi.
Mücadele öncesi ısınmaya "Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda başarılar dileriz" pankartıyla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya çıktıkları pankart sebebiyle iki takım taraftarlarınca alkışlandı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 17:01
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''Gerekeni yapacağız''
Toplam 3
Yorum
Cevdet yürü be BAskan . kim tutar seni.. en iyi Baskanlardan biri de sensin Sayin Muharrem BEY..
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
beko 15 milyon euroya fikret orman vidal i tolisso yu asensio yu alır olum souzaya 4 milyon euro verseler fener zaten satar
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''Ya gideyim ya uzatın''
Toplam 19
Yorum
REAL FB Yazilanlar cok, resmi teklif yok, RVP ye de yok cinden, hollanda dan teklifler var vs.Para verip alan yok. Belese verirlerse alacaklar...
Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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