 Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart – Fotomaç – 25 Kasım 2017 ;
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    25 Kasım 2017, Cumartesi
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    Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart

    Malatyaspor'dan Beşiktaş'a özel pankart

    Süper Lig’in 13. haftasında Beşiktaş’ı konuk eden Evkur Yeni Malatyaspor’da futbolcular maç öncesi ısınmaya pankartla çıkarak siyah-beyazlılara Şampiyonlar Ligi’nde başarı diledi.

    Süper Lig'in 13. haftasında Malatya deplasmanına çıkan Beşiktaş'a Malatyaspor'lu futbolculardan destek geldi. Şampiyonlar Ligi G grubu 5. maçında Porto ile 1-1 berabere kalarak bir maç önceden bir üst tura çıkmayı garantileyen Beşiktaş'a Malatyaspor'lu futbolcular destek verdi.

    Mücadele öncesi ısınmaya "Gururumuz Beşiktaş'a Şampiyonlar Ligi 2. Turu'nda başarılar dileriz" pankartıyla çıktı. Sarı-kırmızılı futbolcular, sahaya çıktıkları pankart sebebiyle iki takım taraftarlarınca alkışlandı.

    1. 25 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 17:01
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