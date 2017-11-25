Kartal Malatya semalarında

Devler Ligi’nde şov yapan, son 7 Süper lig maçında ise 3 beraberlik, 2 yenilgi, 2 galibiyet alan Beşiktaş; bugün deplasmanda Yeni Malatya’ya konuk oluyor

Şampiyonlar Ligi'nde adeta şov yapan ve 5'inci maçların ardından gruptan çıkmayı garantileyen Beşiktaş, Süper Lig'in 13. haftasında Evkur Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek. Yeni Malatya Stadı'nda saat 16.30'da başlayacak karşılaşmayı hakem Bülent Yıldırım yönetecek. Son 7 lig maçında 3 beraberlik, 2 yenilgi ve 2 galibiyet alan siyah-beyazlılar; 22 puan ve averajla üçüncü sırada yer alıyor



ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK

YENİ Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak. Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tosic ve Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe'nin yanında Matej Mitrovic'in oynaması bekleniyor.



BABEL DE SINIRDA

BEŞİKTAŞ'ta Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. F.Bahçe, Trabzon ve son Akhisar maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, bugün de sarı kart görmesi halinde G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Babel, G.Birliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Başakşehir maçında görev yapamamıştı. Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.