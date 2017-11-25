Kartal Malatya semalarında
Devler Ligi’nde şov yapan, son 7 Süper lig maçında ise 3 beraberlik, 2 yenilgi, 2 galibiyet alan Beşiktaş; bugün deplasmanda Yeni Malatya’ya konuk oluyor
ÜÇ ÖNEMLİ EKSİK
YENİ Malatyaspor ile lig tarihinde ilk kez karşılaşacak Beşiktaş, deplasmandaki mücadeleye üç savunma oyuncusundan yoksun çıkacak. Akhisarspor maçında sarı kart görerek cezalı duruma düşen Tosic ve Medel'in yanı sıra cezası devam eden Caner Erkin, Malatya'da forma giyemeyecek. Siyah-beyazlılarda, savunmanın ortasında Pepe'nin yanında Matej Mitrovic'in oynaması bekleniyor.
BABEL DE SINIRDA
BEŞİKTAŞ'ta Ryan Babel sarı kart ceza sınırında bulunuyor. F.Bahçe, Trabzon ve son Akhisar maçlarında sarı kart gören Hollandalı oyuncu sınıra geldi. Babel, bugün de sarı kart görmesi halinde G.Saray derbisinde forma giyemeyecek. Babel, G.Birliği ile oynanan karşılaşmada kırmızı kartla cezalandırılmış ve Başakşehir maçında görev yapamamıştı. Beşiktaş, rakibiyle 1-1 berabere kalmıştı.
- 25 Kasım 2017, Cumartesi
- Güncelleme: 02:22
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Fener'e Isla müjdesi
Toplam 4
Yorum
BY MULLO BİZİ ŞENERİN ELİNDEN KURTARAN ADAM GİBİ ADAM BİRDE ADAM GİBİ ORTA YAPAN SOLBEK OLSA ÇOK DEHŞET OLACAK
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Mancini, Tosun'u istemedi!
Toplam 10
Yorum
o öle değil Cenk beşiktaşa gelmek için çok fedakarlık yaptı maaşından bonservisini ödedide geldi. gs bekle gelir marka östersınd fc dir !!! :)))))))))))
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Ocakta yolcu
Toplam 6
Yorum
zoppa denayer ve tolgaya verilen şans koray ve sinana verildimi bence koray denayerden sinan tolgadan çok daha kaliteli topçular!
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