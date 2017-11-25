Kampta çifte kutlama

Yeni Malatyaspor karşılaşması için Malatya'da bulunan Beşiktaş'ın kamp yaptığı otelde teknik direktör Şenol Güneş'in Öğretmenler Günü, siyah-beyazlıların Hollandalı futbolcusu Jeremain Lens'in de doğum günü kutlandı. Resmi siteden yapılan açıklamada kaptan Tolga Zengin'in, arkadaşları adına Güneş'e çiçek verdiği belirtildi. Şenol Güneş, teknik ekip ve futbolcuların da 30 yaşına basan Lens'i kutladığı dile getirildi.