Şenol Güneş'ten Qarabağ Kulübü'ne ziyaret
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ’ı ziyaret etti ve Qarabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi.
Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Qarabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi.
- 23 Kasım 2017, Perşembe
- Güncelleme: 02:51
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda hayatin yasamin icinde olan hersey var,sporda futbolda,fesatlik kiskanclik sevgi ask,saygi acizlik zayiflik öfke saygi kin nefret hersey
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Beşiktaş, Devler Ligi'nde ne yapar?
Toplam 39
Yorum
seda bu bir görevse yapmam gerekiyosa esitsizlik veya adaletsizlik icinse egiti isteyene veriom,cünki futbol hayatdir icinde hayatin icindekiler
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Şenol Güneş, Karabağ'a gidiyor!
Toplam 4
Yorum
Barzinho Ole bır sey olmaz bazı taraftarlara yon veren eller oldugu surece ve bız taraftar olmayı bıle bılmıyoruz
Şenol Güneş'ten Qarabağ Kulübü'ne ziyaret haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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