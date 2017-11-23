 Şenol Güneş'ten Qarabağ Kulübü'ne ziyaret – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    'ten Qarabağ Kulübü'ne ziyaret

    Şenol Güneş'ten Qarabağ Kulübü'ne ziyaret

    Beşiktaş Teknik Direktörü ile Futbol A Takım Direktörü Ali Naibi, Azerbaycan kulübü Qarabağ’ı ziyaret etti ve Qarabağ Teknik Direktörü Gurban Gurbanov ile bir araya geldi.

    Sıcak bir ortamda geçen ziyarette , Qarabağ futbol takımının teknik direktörü Gurban Gurbanov'a futbolcularımızın imzaladığı Pepe formasını hediye ederken Gurbanov da Güneş'e isminin yazılı olduğu 1 numaralı Qarabağ forması takdim etti.
    Ziyaretin ardından Şenol Güneş ile Ali Naibi, Qarabağ'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Chelsea ile oynadığı karşılaşmayı izledi.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:51
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