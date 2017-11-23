 '2 yıl önce Brahimi'yi istedim ama pahalı geldi' – Fotomaç – 23 Kasım 2017 ;
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    23 Kasım 2017, Perşembe
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    '2 yıl önce Brahimi'yi istedim ama pahalı geldi'

    '2 yıl önce Brahimi'yi istedim ama pahalı geldi'
    BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Porto'da forma giyen 27 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Brahimi'yle ilgili, "İki sene önce Brahimi'yi almak istemiştim, çok beğendiğim bir oyuncu ancak yüksek maliyeti nedeniyle olmamıştı" ifadesini kullandı.
    1. 23 Kasım 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 02:32
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