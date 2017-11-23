'2 yıl önce Brahimi'yi istedim ama pahalı geldi'

BEŞİKTAŞ Başkanı Fikret Orman, Porto'da forma giyen 27 yaşındaki Cezayirli orta saha oyuncusu Brahimi'yle ilgili, "İki sene önce Brahimi'yi almak istemiştim, çok beğendiğim bir oyuncu ancak yüksek maliyeti nedeniyle olmamıştı" ifadesini kullandı.