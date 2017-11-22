 Beşiktaş'ın golü Devletin zirvesini ayağa kaldırdı! – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş'ın golü Devletin zirvesini ayağa kaldırdı!

    Beşiktaş'ın golü Devletin zirvesini ayağa kaldırdı!

    Beşiktaş, 41. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Porto karşısında eşitliği yakalarken, siyah-beyazlıların eşitlik golü taraftarlar kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da sevince boğdu

    Vodafone Park'taki maçta Porto'nun 29. dakikada Felipe ile bulduğu gole Beşiktaş 41'de Talisca ile cevap verdi. Beşiktaş'ın Porto karşısındaki eşitlik golde Talisca'nın gol vuruşundan çok, Cenk Tosun'un asisti izleyenleri hayran bıraktı. Cenk Tosun, Porto savunmasındaki rakiplerinden sıyrıldıktan sonra Talisca'ya al da at dedi. Brezilyalı yıldız boş kaleye topu gönderdi.

    Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi
    Talisca'nın skoru 1-1'e getiren golü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle sevindi.



    Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
    Karşılaşmayı Vodafone Park'ta takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından siyah-beyazlı takımı tebrik etti.

    Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan; Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş'ı yürekten tebrik ediyorum. İkinci turda başarılar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.

    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:59
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