Beşiktaş'ın golü Devletin zirvesini ayağa kaldırdı!
Beşiktaş, 41. dakikada Anderson Talisca'nın golüyle Porto karşısında eşitliği yakalarken, siyah-beyazlıların eşitlik golü taraftarlar kadar Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı da sevince boğdu
Vodafone Park'taki maçta Porto'nun 29. dakikada Felipe ile bulduğu gole Beşiktaş 41'de Talisca ile cevap verdi. Beşiktaş'ın Porto karşısındaki eşitlik golde Talisca'nın gol vuruşundan çok, Cenk Tosun'un asisti izleyenleri hayran bıraktı. Cenk Tosun, Porto savunmasındaki rakiplerinden sıyrıldıktan sonra Talisca'ya al da at dedi. Brezilyalı yıldız boş kaleye topu gönderdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan böyle sevindi
Talisca'nın skoru 1-1'e getiren golü sonrası Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan böyle sevindi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Beşiktaş'a tebrik
Karşılaşmayı Vodafone Park'ta takip eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, maçın ardından siyah-beyazlı takımı tebrik etti.
Resmi Twitter hesabından paylaşım yapan Erdoğan; Şampiyonlar Ligi'nde gruptan lider çıkan Beşiktaş'ı yürekten tebrik ediyorum. İkinci turda başarılar Beşiktaş" ifadelerini kullandı.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:59
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Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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