 ''Beşiktaş karşısında sonuna kadar savaşacağız'' – Fotomaç – 22 Kasım 2017 ;
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    22 Kasım 2017, Çarşamba
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    ''Beşiktaş karşısında sonuna kadar savaşacağız''

    ''Beşiktaş karşısında sonuna kadar savaşacağız''

    Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu son haftasında konuk olacağı 'in başarılı Slovak yıldızı , Beşiktaş maçı hakkında konuştu.

    Alman basınına konuşan , ''sahamızda Beşiktaş ile bir zorlu maç daha yapacağız. Beşiktaş karşısında sonuna kadar savaşacağız. Kesin olan bir şey var. Hala Avrupa'dayız ve bu harika.'' sözlerini kullandı.

    ''BEŞİKTAŞ GİBİSİ YOK''
    Vodafone Park'ta oynanan ve 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sona eren ilk maçın ardından Sloven Yıldız, ''Birçok stadyumda maç oynadım, bugüne kadar ben böyle bir atmosfer görmedim.Gerçekten muhteşem. Beşiktaş'ın çok iyi taraftarı var. '' şeklinde konuşarak Beşiktaş taraftarına olan hayranlığını gizleyememişti.
    1. 22 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:34
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