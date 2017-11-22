''Beşiktaş karşısında sonuna kadar savaşacağız''
Beşiktaş'ın Şampiyonlar Ligi G Grubu son haftasında konuk olacağı Leipzig'in başarılı Slovak yıldızı Kampl, Beşiktaş maçı hakkında konuştu.
''BEŞİKTAŞ GİBİSİ YOK''
Vodafone Park'ta oynanan ve 2-0 Beşiktaş üstünlüğü ile sona eren ilk maçın ardından Sloven Yıldız, ''Birçok stadyumda maç oynadım, bugüne kadar ben böyle bir atmosfer görmedim.Gerçekten muhteşem. Beşiktaş'ın çok iyi taraftarı var. '' şeklinde konuşarak Beşiktaş taraftarına olan hayranlığını gizleyememişti.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:34
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TARİH BÖYLE YAZILIR
Toplam 23
Yorum
carsı sizde ailecek kınaya giderdiniz, :)
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Fikret Orman: O takım rakibimiz olmasın!
Toplam 7
Yorum
karakartal sen bizi eleştireceğine elendiğiniz takımlara bak önce vardar mıydı östersunds mu? bize saydığın takımlar kendi liglerinde ya 1. yada 2.
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Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Ben de buna taktım. Çocuk tam kendini göstermişken kulübeye oturttu. Son maçta oyuna bile almadı.
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