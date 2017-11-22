Başkan Orman, Lens'e referans olan futbolcuyu açıkladı!
Beşiktaş Başkanı Fikret Orman, Jeremain Lens hakkında açıklamalarda bulundu.
Lens ile ilgili sorulan adaptasyon süreci sorusuna, ''Ben oyuncularla pek konuşmam, hoca daha etkindir o konularda, öyle de olması lazım. Ona formayı veren hocadır, ben vermiyorum. Yönetim forma alma ihtimalini veriyor sadece transfer yaparak, o formayı ise hoca ve ekibi veriyor.'' ifadelerini kullandı ve devam etti:
''Lens de çok iyi bir çocuktur, pozitiftir. Zaten transfer etmeden evvel telefonla Oğuzhan'ı aradım. 'Oğuzhan dedim, bunun artık sonlarına doğru geliyoruz, nedir ne değildir?' diye sordum, Oğuzhan da, ''Çok iyi çocuktur başkanım'' dedi. ''Bizim ailenin bir parçası olabilecek bir karakterde bir çocuktur'' dedi. Biz zaten o analizleri yapmadan almıyoruz o oyuncuyu.''
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:31
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TARİH BÖYLE YAZILIR
Toplam 23
Yorum
carsı sizde ailecek kınaya giderdiniz, :)
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Fikret Orman: O takım rakibimiz olmasın!
Toplam 7
Yorum
karakartal sen bizi eleştireceğine elendiğiniz takımlara bak önce vardar mıydı östersunds mu? bize saydığın takımlar kendi liglerinde ya 1. yada 2.
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Trabzonspor, Çalımbay ile yükselişte
Toplam 4
Yorum
ERAY TS Ben de buna taktım. Çocuk tam kendini göstermişken kulübeye oturttu. Son maçta oyuna bile almadı.
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