Başkan Orman, Lens'e referans olan futbolcuyu açıkladı!

Lens ile ilgili sorulan adaptasyon süreci sorusuna, ''Ben oyuncularla pek konuşmam, hoca daha etkindir o konularda, öyle de olması lazım. Ona formayı veren hocadır, ben vermiyorum. Yönetim forma alma ihtimalini veriyor sadece transfer yaparak, o formayı ise hoca ve ekibi veriyor.'' ifadelerini kullandı ve devam etti:

''Lens de çok iyi bir çocuktur, pozitiftir. Zaten transfer etmeden evvel telefonla Oğuzhan'ı aradım. 'Oğuzhan dedim, bunun artık sonlarına doğru geliyoruz, nedir ne değildir?' diye sordum, Oğuzhan da, ''Çok iyi çocuktur başkanım'' dedi. ''Bizim ailenin bir parçası olabilecek bir karakterde bir çocuktur'' dedi. Biz zaten o analizleri yapmadan almıyoruz o oyuncuyu.''





