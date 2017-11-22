Avrupa taraftar gördü
Desibel rekorlarıyla ün yapan Vodafone Park’ta yine aynı görüntüler vardı. Tarihi maçta stadı hınca hınç dolduran Kara Kartallar, gelen turla birlikte tarifi imkansız coşku yaşadı
Özellikle Beşiktaş'la özdeşleşmiş 'Kartal gol gol gol' tezahüratını dakikalarca kulakları sağır edercesine koro halinde yapmaları adeta İstanbul'un Asya yakasından bile duyuldu. Portolu 100 kadar taraftar da maçı izlerken Beşiktaşlıların coşkusunu büyük şaşkınlıkla izledi. Gelen turla birlikte Vodafone Park'taki coşku İstanbul caddelerine taşındı ve sabahın erken saatlerine kadar sürdü.
- 22 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 01:30
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Trabzonspor'da şok sakatlık!
Toplam 9
Yorum
erol ne güzel...oynayamaz.
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Fenerbahçeli futbolcudan Porto'ya destek
Toplam 10
Yorum
erlenmayer arkadaş magicbox kullanıyo galiba
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Tudor'dan 3 isme kesik
Toplam 28
Yorum
yasa bence yol yakinken bu herfi gondersinleryoksa bu takimi ayni harleme cevirecek ne guzel gidiyordu takim durup durup acayip sler yapiyor
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