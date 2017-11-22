Avrupa taraftar gördü

Desibel rekorlarıyla ün yapan Vodafone Park’ta yine aynı görüntüler vardı. Tarihi maçta stadı hınca hınç dolduran Kara Kartallar, gelen turla birlikte tarifi imkansız coşku yaşadı

Vodafone Park'ta sahada futbolcular, tribünlerde ise taraftarların şovu vardı. Siyah-beyazlıların gruptaki tarihi maçında biletleri kısa sürede tüketen, tribünleri tamamen dolduran Beşiktaşlılar; formaları, kaşkolları ve bayrakları ile yine tüm dikkatleri üzerine topladı. Tabii 12. adamın katkısı bununla sınırlı kalmadı. Maçın başında tüm oyuncuları tribünlere çağırarak moral veren taraftarlar, 90 dakika tezahüratlarıyla hem takımlarına destek oldu, hem de rakibi baskı altına aldı.



Özellikle Beşiktaş'la özdeşleşmiş 'Kartal gol gol gol' tezahüratını dakikalarca kulakları sağır edercesine koro halinde yapmaları adeta İstanbul'un Asya yakasından bile duyuldu. Portolu 100 kadar taraftar da maçı izlerken Beşiktaşlıların coşkusunu büyük şaşkınlıkla izledi. Gelen turla birlikte Vodafone Park'taki coşku İstanbul caddelerine taşındı ve sabahın erken saatlerine kadar sürdü.