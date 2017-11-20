 Gel bakalım Porto – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Gel bakalım Porto

    Gel bakalım Porto

    Ligde Akhisarspor’a takılan Kartal bu maçı unuttu bile... Akıllarda sadece Portekiz temsilcisiyle olan kritik maç var. Şenol Güneş de öğrencilerini mutlak galibiyete motive ediyor

    Kartal rotasyonlu çıktığı Teleset MobilyarAkhisarspor maçında 0-0'lık sonuçla kritik puanlar yitirmişti. Ancak siyah-beyazlı oyuncular bu karşılaşmanın kötü izlerini kısa sürede unuttu. Rota hemen Porto ile yarın oynanacak Şampiyonlar Ligi'ndeki kritik maça çevrildi. 1 puanın gruptan çıkmaya yeteceği mücadelede teknik direktör Şenol Güneş oyuncularını galibiyet için motive ediyor. Tecrübeli çalıştırıcının "1 puan bize yetiyor ancak beraberlik için sahaya çıkmak bizim oyun felsefemizde yok. Her zamanki gibi kazanmak için oynayacağız. Bunu deplasmanda başardık, evimizde de yapabiliriz. Yeter ki geçmiş maçlardaki konsantrasyonumuzu yeniden sağlayalım. Geçen sene şanssız şekilde elenmiştik. Bu sene kendi işimizi kendimiz bitirelim" dediği öğrenildi. Futbolcular da teknik direktörlerine galibiyet sözü verdiler. Bu sezon Devler Ligi'ne damga vuran Beşiktaşlı oyuncular evlerinde Porto'yu yenerek taraftarlara hediye vermek istiyor.

    PORTO 3 EKSİKLE GELDİ
    'ı n Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, kritik karşılaşma için dün İstanbul'a geldi. Portekiz ekibinin kafilesinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlılarda forma giyen Vincent Aboubakar da yer aldı. Porto, İstanbul'a 3 eksikle geldi. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao tedavileri süren forvet oyuncuları Marega ve Tiquinho'nun yanı sıra orta sahada görev yapan Otavio'yu İstanbul'a getirmedi. 6 puanı olan Porto, 4 puanı bulunan Red Bull Leipzig'den kurtulabilmek için galibiyet parolasıyla geldi. Portekiz ekibinin hedefi maçı kazanarak ikinci sıradaki yerini korumak.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:18
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