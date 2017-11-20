Gel bakalım Porto
Ligde Akhisarspor’a takılan Kartal bu maçı unuttu bile... Akıllarda sadece Portekiz temsilcisiyle olan kritik maç var. Şenol Güneş de öğrencilerini mutlak galibiyete motive ediyor
PORTO 3 EKSİKLE GELDİ
Beşiktaş'ı n Şampiyonlar Ligi'ndeki rakibi Porto, kritik karşılaşma için dün İstanbul'a geldi. Portekiz ekibinin kafilesinde geçtiğimiz sezon kiralık olarak siyah-beyazlılarda forma giyen Vincent Aboubakar da yer aldı. Porto, İstanbul'a 3 eksikle geldi. Porto Teknik Direktörü Sergio Conceiçao tedavileri süren forvet oyuncuları Marega ve Tiquinho'nun yanı sıra orta sahada görev yapan Otavio'yu İstanbul'a getirmedi. 6 puanı olan Porto, 4 puanı bulunan Red Bull Leipzig'den kurtulabilmek için galibiyet parolasıyla geldi. Portekiz ekibinin hedefi maçı kazanarak ikinci sıradaki yerini korumak.
- 20 Kasım 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:18
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"Hakem tehdit eder gibiydi"
Toplam 4
Yorum
gs4ever maclari izlemeyenler özetlerden de biseyler goremiyorlar.Bjknın rakibi cok komik 10 kisi kaliyor keza buda oyle.gsye ts macnda beroya kkart?
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Dirar: G.Saray bizi motive etti
Toplam 2
Yorum
tolga haftaya olay eşitlenir yine sivas zaten fb ye çalışır her daim merak etme suni galibiyet
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Çalımbay: "Üstüne koya koya gidiyoruz"
Toplam 8
Yorum
OZ hocam ne olur Abdulkadir'ide oynat.,O cocuk Sosa'nin bu haline 10 basar,.Yazik gunahtir emege haksizliktir
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