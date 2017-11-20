Artık en az yiyen Kartal

Galatasaray, dün Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'den 5 gol yiyince ligin savunmada en başarılı takımı Beşiktaş oldu. Siyahbeyazlılar 12 hafta sonunda 12 gol yedi. Cimbom önceki gün yediği 5 golle kalesinde toplam 14 gol gördü. Siyahbeyazlılar böylece ligin bu alanda lideri oldu. Dünya yıldızı Pepe'nin farkı savunmada hemen ortaya çıktı.