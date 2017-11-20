 Artık en az yiyen Kartal – Fotomaç – 20 Kasım 2017 ;
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    20 Kasım 2017, Pazartesi
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    Artık en az yiyen Kartal

    Artık en az yiyen Kartal
    Galatasaray, dün Süper Lig'in 12. haftasında deplasmanda Medipol Başakşehir'den 5 gol yiyince ligin savunmada en başarılı takımı Beşiktaş oldu. Siyahbeyazlılar 12 hafta sonunda 12 gol yedi. Cimbom önceki gün yediği 5 golle kalesinde toplam 14 gol gördü. Siyahbeyazlılar böylece ligin bu alanda lideri oldu. Dünya yıldızı Pepe'nin farkı savunmada hemen ortaya çıktı.
    1. 20 Kasım 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:20
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