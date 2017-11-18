 FIFA ve UEFA hatalar yapıyor – Fotomaç – 18 Kasım 2017 ;
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    18 Kasım 2017, Cumartesi
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    FIFA ve UEFA hatalar yapıyor

    FIFA ve UEFA hatalar yapıyor
    TEKNİK direktör , Pepe'nin kadroda olmamasına açıklık getirdi. Güneş, "Milli maçtan sakatlığı var, ayrıca geç geldi. Ankara'ya giderken daha da geç gelenler vardı. FIFA ve UEFA maalesef hatalar yapıyor. Bunların düzenleme yapılması lazım. Şampiyonlar Ligi ve lig önemli ama planlamada daha iyi olmak lazım" dedi.
    1. 18 Kasım 2017, Cumartesi
    2. Güncelleme: 01:02
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