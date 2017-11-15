 Beşiktaş, Şenol Güneş'le sözleşme uzattı! – Fotomaç – 15 Kasım 2017 ;
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    15 Kasım 2017, Çarşamba
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    Beşiktaş, 'le sözleşme uzattı!

    Beşiktaş, <a href="/index/senol-gunes?id=893896f3-ff64-428a-820f-0f29a14300dd" class="" rel="tag">Şenol Güneş</a>'le sözleşme uzattı!

    Beşiktaş, Teknik Direktör 'in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.

    Beşiktaş, Haziran 2017 yılında sözleşmesi sona erecek 'in sözleşmesini uzatma kararı aldı. Kulüp tarafından Türkiye Futbol Federasyonu'na yapılan bildirimde Güneş'in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldığı belirtildi.

    2015 yılında takımın başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig'de 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında şampiyonluk yaşadı. , siyah-beyazlılar ile iki sezondur da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Kara Kartal, geçen sezon grubunu 3. sırada bitirirken, bu sezon ise 4 maç sonunda lider konumda bulunuyor.

    1. 15 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 17:06
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