Beşiktaş, Şenol Güneş'le sözleşme uzattı!
Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş'in sözleşmesinin 31 Mayıs 2019'a kadar uzatıldığını Türkiye Futbol Federasyonu'na bildirdi.
2015 yılında takımın başına geçen 65 yaşındaki teknik adam, Beşiktaş ile Süper Lig'de 2015-2016 ve 2016-2017 yıllarında şampiyonluk yaşadı. Şenol Güneş, siyah-beyazlılar ile iki sezondur da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etti. Kara Kartal, geçen sezon grubunu 3. sırada bitirirken, bu sezon ise 4 maç sonunda lider konumda bulunuyor.
- 15 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 17:06
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A Milli Takım'ın başına Şenol Güneş geçmeli mi?
Toplam 48
Yorum
yılmaz BJK LILARIN MİNNETİNİ ÇEKMEKTENSE BENCE YILMAZ VURAL GELMELİ MİLLİ RUH YAKALANMALI.İŞ YOK BU BJK LILARDA BENCİLLER.
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Beşiktaş, Şenol Güneş'le sözleşme uzattı!
Toplam 7
Yorum
Mustafa hahaha :D Şenol Hoca'ya ve Beşiktaş'a helal olsun.
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Osman Tanburacı saldırıya uğradı
Toplam 4
Yorum
her yön sana çikar iyi b*k yiyorsun ve demekki tadini seviyorsun ! magandasin sen.
Beşiktaş, Şenol Güneş'le sözleşme uzattı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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