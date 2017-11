Kupa almadan gitmem

“Beşiktaş ile 3 senelik kontratım var, şu anda yedek kalıyorum diye pes edecek değilim. Sonuna kadar devam

BEŞİKTAŞ'ın Şilili futbolcusu Gary Medel, şampiyonluk hayalini gerçekleştirmeden Beşiktaş'tan ayrılmak istemediğini söyledi. Medel, kendisiyle ilgilenen kulüplerin olduğunu ancak önceliğinin Beşiktaş'ta başarılı bir sezon geçirmek olduğunu kaydetti. Devre arasında gitmeyi düşünüp düşünmeyeceği sorusunu yanıtlayan tecrübeli futbolcu, "Beşiktaş'ta 3 senelik kontratım var. Şampiyonluk ve kupa sevinci yaşamak istiyorum. Bu hayali yarıda bırakıp gitmek istemiyorum" dedi. İsmi Arjantin basınında River Plate ile anılan Medel, "River Plate'e gitmezdim, Boca Juniors olabilirdi" diye konuştu.



HiÇ KOLAY ALIŞAMADIM

ŞİLİLİ yıldız, yedek olmasına rağmen takımına destek vermeye çalıştığını vurgulayarak şöyle devam etti: "Gerekli dakikaları alamamam benim için şu anda üzücü, zor bir durum. Elimden geldiği kadar çalışıp takımdaki yerimi kazanmaya çalışıyorum. Adaptasyonum daha kolay geçer diye düşünmüştüm ama 2 senedir üst üste şampiyon olan takım var. 11'de çok güçlü oyuncular var. Bu bana yeni bir mücadele yeteneği katıyor. Uzun zamandır başıma gelmeyen bir şey. Benim için güzel bir tecrübe oluyor." Sevilla ve Inter gibi önemli kulüplerde oynayan Medel, ilk 11'e girmek için daha çok çalıştığını belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: "Büyük kulüplerde, büyük oyuncularla oynadım. Şimdi de büyük kulüpteyim, etrafımda büyük oyuncular var. Şu anda oynamıyorum, yedeğim. Yedek olmanın gereği neyse onu yapıyorum. Oynamasam bile arkadaşlarımı destekliyorum. Takım arkadaşlarını desteklemek yedek olmanın kuralıdır. En iyi şekilde çalışıp oynamayı hedefliyorum."



NEGREDO ÇOK ÇALIŞMALI

MEDEL, kendisi gibi yedeklikten henüz kurtulamayan Negredo için, "Onunla ailece görüşüyoruz. Kendisiyle daha önce beraber oynamıştım. Şu an yedek oturuyorsak bu, daha fazla çalışmamız gerektiğini gösteriyor. Yerimizi kazanmanın mücadelesini vereceğiz. Takım için en iyisini yapmaya mecburuz" dedi.



KIRMIZI KARTLAR DOĞRUYDU

BEŞİKTAŞ'ın, F.Bahçe ile oynadığı karşılaşmada takımının aleyhine sonuçlanan penaltı pozisyonunu değerlendiren Medel şunları kaydetti: "O maçtaki pozisyon penaltı mıydı değil miydi, tartışılır. Hakem penaltı olarak değerlendirdiyse ona katılmak lazım. Bir oyuncu kötü niyetle giriyorsa, kartın kırmızı olması lazım. Türkiye'deki hakemleri biraz İspanya'daki hakemlere benzetiyorum. İngiltere'deki hakemler biraz daha farklı, biraz daha oynatmaya yönelik davranıyorlar. Sertliğe biraz daha izin veriyorlar."



RAKİP BENİM DÜŞMANIM

SAHA içinde agresif görüntüsüyle dikkati çeken Şilili yıldız Gary Medel, sosyal hayatta öyle olmadığını vurgulayarak, "Sosyal hayatımda herkes gibiyim. Çocuğumla, eşimle zaman geçiriyorum. Çocuklarıma her zaman iyi örnek olmaya çalışıyorum. Saha içinde takım arkadaşlarım var, onlar benim ailem ama rakip benim düşmanım oluyor" şeklinde konuştu.



"COME TO BEŞİKTAŞ'I TÜM DÜNYA KONUŞTU"

SEZON başındaki transferler sırasında taraftarların organize ettiği ve kulübün sürdürdüğü 'Come to Beşiktaş' kampanyasının yanı sıra siyah-beyazlı taraftarları değerlendiren Medel, "Çok büyük yenilikti. Futbolun gündemine bomba gibi düştü. Bütün futbol dünyası bunu konuştu. Beşiktaş taraftarlarına, bir taraftar grubu diye hitap edemeyiz. Stada girdiğimiz zaman bütün stat 90 dakika tezahürat yapıyor. Bu futbolda çok az görülen bir şey" dedi.



SİSTEMİ KABULLENDİ

MEDEL çok büyük bir kariyer. Ne var ki Medel'in Beşiktaş'taki giriş, gelişme bölümü çok beklendiği gibi olmadı. Bunun sebebi Şenol hocanın "Yeni gelenler önce eskilerden iyi olduklarını gösterecekler ve ancak ondan sonra şans bulacaklar" şeklindeki adalet anlayışı. Yani hoca, yola çıktıklarını, yolda buldukları ile kolay kolay değiştirmiyor. Şilili bu sistemi tam olarak algılayana kadar sorun yaşadı, morali bozuldu ve sonradan oyuna gireceği iki maçta deyim yerindeyse nazlandı! İpler her an kopabilirdi ama son açıklaması gerilimin bittiğini ortaya koydu. Demek ki Medel de sistemi kabullenmiş!



Mini yorum: Turgay Demir