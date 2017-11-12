 Quaresma’ya özel ilgi – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    ’ya özel ilgi

    Quaresma’ya özel ilgi
    Beşiktaş'ın Portekizli yıldızı , hazırlık maçını izlemeye gelen taraftarların ilgi odağı oldu. Q7, taraftarların isteğini kırmadı ve tribüne çıkarak onlarla selfie yaptı.

    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 21:26
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