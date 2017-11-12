Beşiktaş: 3 Halkbank: 0

VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank'ı konuk eden Beşiktaş, rakibine şans tanımadı. Akatlar'da oynan maça hızlı başlayan siyahbeyazlılar, 25-20, 25-22 ve 25-22'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray ise Burhan Felek'te oynanan maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1'le (25-22, 25-20, 21-25, 25-15) geçti.