 Beşiktaş: 3 Halkbank: 0 – Fotomaç – 12 Kasım 2017 ;
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    12 Kasım 2017, Pazar
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    Beşiktaş: 3 Halkbank: 0

    Beşiktaş: 3 Halkbank: 0
    VESTEL Venus Sultanlar Ligi'nin 7'nci haftasında Halkbank'ı konuk eden Beşiktaş, rakibine şans tanımadı. Akatlar'da oynan maça hızlı başlayan siyahbeyazlılar, 25-20, 25-22 ve 25-22'lik setlerle salondan 3-0 galip ayrıldı. Galatasaray ise Burhan Felek'te oynanan maçta Bursa Büyükşehir Belediyespor'u mağlup etti. Sarı-kırmızılılar, rakibini 3-1'le (25-22, 25-20, 21-25, 25-15) geçti.
    1. 12 Kasım 2017, Pazar
    2. Güncelleme: 01:23
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