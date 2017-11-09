Markalar ve sporu buluşturan "Yılın En Sportif Günü" Brand & Sport Summit, bu yıl ilk kez 10 Kasım'da Zorlu PSM'de düzenleniyor.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Google Biletleme Spor ve Canlı Etkinlikler Bölüm Başkanı Michal Lorenc, dünyanın en büyük spor ajansı Octagon'un Uluslararası Pazarlama Başkanı Jeff Ehrenkranz, beIN Media Group CEO Vekili ve Digitürk CEO'su Yousef Al-Obaidly, Nielsen Sports Avrupa Genel Müdürü Marco Nazzari gibi dünyanın ve Türkiye'nin önde gelen isimleri bir araya gelecek.