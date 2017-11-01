Şenol Güneş mesajı aldı! Yıldız oyuncu yedek
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, başkan Fikret Orman'ın performansından memnun değilim dediği Anderson Talisca'yı Monaco maçında kulübeye çekti.
Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son haftalarda performansında düşüş olan Anderson Talisca'yı Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında yedek bıraktı.
Beşiktaş'ta maç seçiyor iddialarıyla gündeme gelen Brezilyalı yıldız, özellikle lig maçlarındaki durgun görüntüsüyle eleştirilerin odağı olmuştu.
ORMAN: PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM
Hafta içi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basına yaptığı açıklamada Talisca'nın performansından memnun olmadığını dile getirmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Siyah Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk ettiği mücadelede farklı bir kadro sahaya sürdü. Talisca'yı kenara çeken tecrübeli teknik adam orta alanda Atiba, Tolgay ve Oğuzhan üçlüsüne görev verdi.
CANER'LE KAVGA ETTİ
Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maç sonrasında Talisca ile takım arkadaşı Caner Erkin'in kavga ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Caner'in Talisca için 'Kendine oynuyor' dediği öne sürülmüştü.
- 01 Kasım 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 19:09
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''Beşiktaş karşısında iyi şanslar...''
Toplam 11
Yorum
ua5454 alemsiniz 32 yasına kadar fransız burada yürü bjk mi diyecek. allah kör etmesin
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50 milyon €'ya uçuş
Toplam 12
Yorum
Kafkas Kartalı GFB seni komedyen olman içinmi tutmuşlar;) ama espri yeteneğin yerlerde sen mesleği değiştir iyisimi
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Kontrollü oyun, kontrolsüz defans
Toplam 4
Yorum
Sarıkanarya volkan NE ŞAMPİYONLUGU AYKUT VERDİGİ CAZLA GÜNDEMDE KALIYORGECEN ŞUBATTAN BERİ GELECGİN BELLİ BAŞARISIZSIN AYKUT
Şenol Güneş mesajı aldı! Yıldız oyuncu yedek haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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