Şenol Güneş mesajı aldı! Yıldız oyuncu yedek

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, son haftalarda performansında düşüş olan Anderson Talisca'yı Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında yedek bıraktı.

Beşiktaş'ta maç seçiyor iddialarıyla gündeme gelen Brezilyalı yıldız, özellikle lig maçlarındaki durgun görüntüsüyle eleştirilerin odağı olmuştu.

ORMAN: PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM

Hafta içi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basına yaptığı açıklamada Talisca'nın performansından memnun olmadığını dile getirmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Siyah Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk ettiği mücadelede farklı bir kadro sahaya sürdü. Talisca'yı kenara çeken tecrübeli teknik adam orta alanda Atiba, Tolgay ve Oğuzhan üçlüsüne görev verdi.



CANER'LE KAVGA ETTİ

Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maç sonrasında Talisca ile takım arkadaşı Caner Erkin'in kavga ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Caner'in Talisca için 'Kendine oynuyor' dediği öne sürülmüştü.