 Şenol Güneş mesajı aldı! Yıldız oyuncu yedek – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    Şenol Güneş mesajı aldı! Yıldız oyuncu yedek

    Şenol Güneş mesajı aldı! Yıldız oyuncu yedek

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, başkan Fikret Orman'ın performansından memnun değilim dediği Anderson 'yı Monaco maçında kulübeye çekti.

    Teknik Direktörü Şenol Güneş, son haftalarda performansında düşüş olan Anderson 'yı Şampiyonlar Ligi'ndeki Monaco maçında yedek bıraktı.

    Beşiktaş'ta maç seçiyor iddialarıyla gündeme gelen Brezilyalı yıldız, özellikle lig maçlarındaki durgun görüntüsüyle eleştirilerin odağı olmuştu.

    ORMAN: PERFORMANSINDAN MEMNUN DEĞİLİM
    Hafta içi Beşiktaş Başkanı Fikret Orman basına yaptığı açıklamada Talisca'nın performansından memnun olmadığını dile getirmişti. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Siyah Beyazlılar'ın Vodafone Park'ta Monaco'yu konuk ettiği mücadelede farklı bir kadro sahaya sürdü. Talisca'yı kenara çeken tecrübeli teknik adam orta alanda Atiba, Tolgay ve Oğuzhan üçlüsüne görev verdi.

    CANER'LE KAVGA ETTİ
    Beşiktaş'ın Trabzonspor ile oynadığı ve 2-2 sonuçlanan maç sonrasında Talisca ile takım arkadaşı Caner Erkin'in kavga ettiği haberi gündeme bomba gibi düşmüştü. Caner'in Talisca için 'Kendine oynuyor' dediği öne sürülmüştü.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 19:09
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