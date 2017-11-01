Beşiktaş'ın Monaco maçında Vida sürprizi!

Hırvat stoperin ailesi Vodafone Park Stadı'nda maçı izlerken atmosfer karşısında büyülendiler.

Kara Kartal sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlamıştı. Vida'nın ocak ayından itibaren Beşiktaş forması giymesi bekleniyor.