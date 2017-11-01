 Beşiktaş'ın Monaco maçında Vida sürprizi! – Fotomaç – 01 Kasım 2017 ;
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    01 Kasım 2017, Çarşamba
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    'ın maçında sürprizi!

    Beşiktaş'ın Monaco maçında Vida sürprizi!

    ’ın anlaşma imzaladığı ve devre arası kampına katılacak olan Domagoj ’nın ailesi ve arkadaşları maçına davet edildi.

    Hırvat stoperin ailesi Vodafone Park Stadı'nda maçı izlerken atmosfer karşısında büyülendiler.
    Kara Kartal sezon sonu sözleşmesi bitecek olan yıldız futbolcu ile prensipte anlaşma sağlamıştı. 'nın ocak ayından itibaren forması giymesi bekleniyor.

    1. 01 Kasım 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 22:46
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