Keskin virajlar
Süper Lig’de son 4 maçta sadece 2 puan alan Kara Kartallar üst üste Alanyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak
Zorlu periyot başlıyor
Beşiktaş, Süper Lig'de iki hafta üst üste deplasmana gidecek. Bu hafta Alanyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta da İzmir'de Göztepe'yle kapışacak. Kartal, G.Saray derbisine kadar Akhisar'ı evinde ağırlayacak, Yeni Malatyaspor'la da deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ve Porto ile İstanbul'da oynayacak olan siyah-beyazlılar, son 16'ya grup lideri olarak yükselmek içi iki maçtan da galibiyet çıkarmaya çalışacak.
- 27 Ekim 2017, Cuma
- Güncelleme: 23:39
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Derbinin faturası kesildi! G.Saray ve F.Bahçe'nin cezası...
Toplam 24
Yorum
GS bu hakame atılanın cezasını konuşan arkadaşlar aynı hakem adıköyde başı yarıldı kanlar içinde gene karşılaşma devam etti unuttunuz herhalde
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Hugo Rodallega’ya ‘görmeden’ kırmızı!
Toplam 8
Yorum
yazıklar olsun.. bu kadar zor duruma düşen TSdan nasılda korkmuşlar..rodeyegaya çorumlu oyuncu kasten saldrdı karoeşim banan göre inclensin..bu gsdan çıkmadı
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Ceza açıklandı, Beşiktaş ayağa kalktı!..
Toplam 40
Yorum
hayırdır birader maicon ana avrat küfür etti de biz mi bilmiyoruz?
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