 Keskin virajlar – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    Keskin virajlar

    Keskin virajlar

    Süper Lig’de son 4 maçta sadece 2 puan alan Kara Kartallar üst üste Alanyaspor ve Göztepe ile deplasmanda karşılaşacak

    Süper Lig'de 4 haftadır kazanamayan Beşiktaş, 14. haftada oynayacağı G.Saray derbisine kadar zorlu bir periyoda giriyor. Siyah-beyazlılar 2 Aralık'ta oynayacağı derbi öncesi Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde kritik 6 maça çıkacak. Süper Lig'de oynadığı son 4 maçta galip gelemeyen Beşiktaş, 15 puanda kaldı. Ligde 7'nciliğe kadar gerileyen siyah- beyazlılar, Şampiyonlar Ligi'nde ise grup liderliğini sürdürüyor. Devler Ligi'nde 3 maç 9 puan toplayan Beşiktaş, alacağı 1 galibiyet ile son 16 yolunda büyük avantaj yakalayacak.

    Zorlu periyot başlıyor
    Beşiktaş, Süper Lig'de iki hafta üst üste deplasmana gidecek. Bu hafta Alanyaspor'a konuk olacak siyah-beyazlılar, bir sonraki hafta da İzmir'de Göztepe'yle kapışacak. Kartal, G.Saray derbisine kadar Akhisar'ı evinde ağırlayacak, Yeni Malatyaspor'la da deplasmanda karşılaşacak. Şampiyonlar Ligi'nde Monaco ve Porto ile İstanbul'da oynayacak olan siyah-beyazlılar, son 16'ya grup lideri olarak yükselmek içi iki maçtan da galibiyet çıkarmaya çalışacak.
    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 23:39
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