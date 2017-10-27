 Beşiktaş'ta golcü harekatı! – Fotomaç – 27 Ekim 2017 ;
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    27 Ekim 2017, Cuma
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    'ta golcü harekatı!

    Beşiktaş'ta golcü harekatı!

    Negredo’dan istediği verim alamayan, Avrupa kulüplerinin de Cenk Tosun’a olan ilgisini göz önünde bulunduran , forvet arayışlarına hız kazandırdı. Kara Kartal’ın 1 numaralı ...

    Şampiyonlar Ligi'nde dolu dizgin yola devam eden , ligde ise son 4 haftada önemli kayıplar yaşadı. Cenk Tosun dışında gol yükünü çeken bir forveti bulunmayan Siyah- Beyazlılar'da, santrfor harekatı hız kazandı.

    Verilen tüm şanslara rağmen Negredo'dan verim alamayan Beşiktaş, Cenk Tosun'un da Avrupa devleri tarafından takip edilmesi nedeniyle forvet arıyor. Gündemdeki 1 numaralı isim . Tigres'te forma giyen ve Mayıs ayında Meksika kulübü ile sözleşmesi sona erecek olan Fransız yıldız, devre arasında gelmek için anlaşma zemini arıyor. 32 yaşındaki Gignac, Ocak ayında cazip bir bonservis bedeliyle kadroya katılması planlanıyor.

    Alternatif Demba Ba

    Meksika'da 3. sezonunu geçiren ve müthiş bir istatistik yakalayan Gignac, çıktığı 116 maçta tam 66 kez rakip fileleri havalandırmayı başardı. Gündemdeki bir diğer isim daha doğrusu Gignac'ın alternatifi ise Demba Ba. ABD'de hem tedavi gören hem de bireysel çalışmalar yapan Senegalli golcü, Aralık ayında son sağlık raporlarını yönetime iletecek. Bonservis sorunu olmadığı için Demba Ba'ya sıcak bakılıyor.

    1. 27 Ekim 2017, Cuma
    2. Güncelleme: 10:30
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