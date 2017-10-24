Tribünler şov yaptı
Desibel rekorlarıyla ün yapan Vodafone Park tribünlerinde dün yine aynı görüntüler vardı. 90 dakika susmayan coşkulu taraftar, hakemin düdüğünü bastırdı. Kalkavan zor anlar yaşadı
Sahadaki futbolcuların yanı sıra maçı anlatan yayıncı kuruluşun spikerleri de bu durumdan fazlasıyla etkilendi. Oldukça zor duruma düşen spiker yaptığı yorumda, "Kararları artık hakemin hareketlerinden anlayamay çalışacağız" diye siyah-beyazlı futbolseverlerin yaşattığı desibel şovuna işaret etti. Taraftarlar, coşkulu desteklerine 90 dakika boyunca hiç susmadan devam ederken, tribünlerde renkli görüntüler oluşturdu. Yaklaşık 150 Medipol Başakşehir taraftarı, Vodafone Park'ta kendilerine ayrılan tribünde takımlarını destekledi.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 23:27
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Tribünler şov yaptı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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