 Kartal'ın maskotu – Fotomaç – 24 Ekim 2017 ;
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    24 Ekim 2017, Salı
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    Kartal'ın maskotu

    Kartal'ın maskotu

    Noah, babası Atiba ile seremoniye çıktı

    Beşiktaş'ın Medipol Başakşehir ile oynadığı karşılaşmaya kaptan olarak çıkan Atiba Hutchinson, mücadelenin seremonisine oğlu Noah'la çıktı. Siyah-beyazlı taraftarların adeta sevgilisi olan Noah'a özellikle tribünlerden büyük ilgi vardı. Noah, maçtan önce, A Milli Takım'ın eski oyuncusu ve Boluspor Gençlik Geliştirme Sorumlusu Çetin Erdoğan'ın anısına yapılan saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın ardından tribünde bulunan annesinin yanına geçti.
    1. 24 Ekim 2017, Salı
    2. Güncelleme: 23:21
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