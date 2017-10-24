Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı
Beşiktaş, Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.
BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde teknik direktör Şenol Güneş yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, Medipol Başakşehir maçında görev alan futbolcuların yenilenme çalışması yaptığı belirtildi.
Diğer futbolcuların ise ısınma hareketleri ve pas organizasyonunun ardından minyatür kale maç ve şut çalışmasıyla idmanı tamamladığı aktarıldı.
Yarını izinli geçirecek Beşiktaş, Aytemiz Alanyaspor maçının hazırlıklarını 26 Ekim Perşembe günü yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 24 Ekim 2017, Salı
- Güncelleme: 14:37
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Caner Erkin hakem raporunda yok!
Toplam 8
Yorum
Etibar Görüntü üzerinden Robin van Persie'ye ceza veren PFDK bakalım şimdi ne yapacak
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
kartall nihat sen galiba beşiktaşlı değilsin.ne demeye oyuncumuzu yıpratıyorsun.negredonun kalitesi tartışılmaz.henüz adapte olamadı
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"35 atamadın bari 3,5 at!"
Toplam 23
Yorum
Beşiktaşlı Beşiktaştan trilyonlar kazanmışken her şeyini borçlu olduğun takıma ihanet edende sendin Nihat! Bu takım hakkında yorum yapma yeter!
Beşiktaş'ta Alanyaspor maçı hazırlıkları başladı haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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