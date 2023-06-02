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Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Basketbol

A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız ile İspanya, hazırlık turnuvasında karşı karşıya gelecek. FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası’nda mücadele edecek olan A Kadın Milli Takım'ımız, turnuva öncesi hazırlık maçında İspanya ile karşılaşacak. Maçın yayın saati ve kanalı sporseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 02 Haziran 2023 Cuma 11:50
Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | A Milli Kadın Basketbol

FIBA 2023 Kadınlar Avrupa Şampiyonası öncesinde hazırlık turnuvasında yer alacak olan A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız, İspanya'da düzenlenecek hazırlık turnuvasında ilk maçına çıkacak. Türkiye ile İspanya arasında oynanacak olan müsabaka öncesinde tüm detaylar merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Türkiye - İspanya maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

TÜRKİYE - İSPANYA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA CANLI YAYINLANACAK?

Türkiye - İspanya maçı 2 Haziran Cuma günü saat 22:00'de oynanacak. Maçın yayıncısı bulunmuyor.

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