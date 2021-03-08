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Son dakika spor haberi: 'nda rakiplerimiz belli oldu

Son dakika spor haberi... ve 'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'nın kura çekimi gerçekleşirken, millilerimizin de rakipleri belli oldu. İşte detaylar...

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Mart 2021 Pazartesi 15:27
Son dakika spor haberi: FIBA Kadınlar Avrupa Basketbol Şampiyonası'nda rakiplerimiz belli oldu

17-27 Haziran 2021 tarihleri arasında ile 'nın ortaklaşa düzenleyeceği 'nın kura çekimi gerçekleşti.

'nde E Grubu'nu ikinci sırada tamamlayarak turnuvaya katılma hakkı kazanan , kura çekiminde , ve ile birlikte 3. torbada yer aldı.

Potanın perileri, gerçekleştirilen kura sonrasında 2021 'nda C Grubu'nda , ve ile eşleşti.

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