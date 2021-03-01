Haberler Basket Kadın Milli A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası güncellenen dünya sıralamasında 7. basamaktaki yerini korudu. Listede ilk sırada yer aldı.

Basket Kadın Milli Haberleri Giriş Tarihi: 01 Mart 2021 Pazartesi 18:58
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın dünya sıralamasındaki yeri değişmedi

, dünya sıralamasının 7. basamağında yer aldı.

FIBA'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, 2021 Avrupa Kadınlar Basketbol Şampiyonası Elemeleri'nin tamamlanması sonrası dünya sıralaması güncellendi.

E Grubu'ndaki son maçında 'yı 67-55 yenerek en iyi 5 grup ikincisi kontenjanından finallere katılma hakkı kazanan ay-yıldızlı ekip, 593,8 puanla yerini korudu.

Klasmanın ilk 10 sırasında değişiklik yaşanmadı. Liderlik koltuğunda oturan 'yi, ve İspanya izledi.

İlk 15'teki tek değişim ise 'nın 2 basamak atlayarak 14'üncülüğe yükselmesi oldu.

Sıralamada ilk 10'a giren ülkeler şöyle:

Sıra Takım Puan Değişim
1 ABD 832,9 -
2 Avustralya 714,5 -
3 İspanya 690,5 -
4 Kanada 649,3 -
5 Fransa 639,4 -
6 Belçika 607,1 -
7 Türkiye 593,8 -
8 Sırbistan 585 -
9 Çin 571,2 -
10 Japonya 540,1 -


SON DAKİKA