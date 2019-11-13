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13 Kasım 2019, Çarşamba
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2021 FIBA Şampiyonası Elemeleri

2021 FIBA Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

2021 FIBA Basketbol Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri, 14 Kasım oynanacak maçlarla başlayacak. Fransa ve 'nın ev sahipliğinde 17-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirilecek EuroBasket 2021'in elemelerinde yarın 15 maç yapılacak.

A , E Grubu'nda Litvanya, ve Arnavutluk ile mücadele edecek. Milliler, gruptaki ilk maçında yarın Sırbistan'a konuk olacak. Ranko Zeravica Spor Salonu'nun ev sahipliği yapacağı karşılaşma, TSİ 19.00'da oynanacak. Türkiye, ikinci karşılaşmasında ise Pazar günü saat 17.30'da Mersin'de Litvanya'yı ağırlayacak.

ADAY KADRO

Ay-yıldızlılarda başantrenör 'nun belirlediği aday kadroda şu isimler yer alıyor:

Ayşegül Günay Aladağ (Bellona Kayseri Basketbol), Kübra Erat (Birevim Elazığ İl Özel İdare), Melis Gülcan, , Kuanitra Holingsvorth (BOTAŞ), Olcay Çakır Turgut, Esra Ural Topuz, Tuğçe Canıtez (Fenerbahçe Öznur Kablo), Tilbe Şenyürek, , İnci Güçlü (Galatasaray), Gizem Yavuz (İzmit Belediyespor), Pelin Derya Bilgiç, Damla Gezgin (OGM Ormanspor), (Nantes Reze Basket)

ELEMELERİN STATÜSÜ

Elemelerde 33 takım, 9 grupta mücadele edecek.

Altı grupta dörder takım, 3 grupta üçer ekibin yer alacağı elemeler, bu sene 14 ve 17 Kasım, 12 ve 15 Kasım 2020, 4 ve 7 Şubat 2021 tarihlerinde olmak üzere 6 maç gününde tamamlanacak.

Gruplarında ilk sırayı alacak 9 takım ile en iyi 5 grup ikincisinin dahil olacağı 14 ülke, turnuvaya katılma hakkı kazanacak.

Ev sahipleri Fransa ve ise turnuvaya doğrudan katılacak.

MAÇ PROGRAMI

Elemelerin ilk haftasında yarın oynanacak maçların programı (TSİ) şöyle:

18.00 Rusya-Bosna Hersek

19.00 Romanya-Danimarka

19.00 Sırbistan-Türkiye

19.30 Litvanya-Arnavutluk

20.00 İsrail-İsveç

20.15 Polonya-Büyük Britanya

20.45 Letonya-Hırvatistan

21.00 Almanya-Kuzey Makedonya

21.30 Hollanda-Macaristan

22.00 İsviçre-Estonya

22.10 Slovenya-Yunanistan

22.30 İtalya-Çekya

22.30 Belçika-Ukrayna

23.00 İzlanda-Bulgaristan

00.00 Portekiz-Finlandiya

  1. 13.11.2019
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