A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nın EuroBasket 2021 Elemeleri E Grubu'nda Sırbistan ve Litvanya ile oynanacak maçlarda Kiah Stokes'un forma giyemeyeceği açıklandı.
A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Kiah Stokes, sakatlığı nedeniyle aday kadrodan çıkartıldı.
Türkiye Basketbol Federasyonundan yapılan açıklamada, FIBA 2021 Avrupa Şampiyonası (EuroBasket 2021) Elemeleri E Grubu'nda 14 Kasım'da Sırbistan ve 17 Kasım'da Litvanya ile oynanacak karşılaşmalarda Stokes'un ay-yıldızlı formayı giyemeyeceği belirtildi.
- 11.11.2019
FOTOMAÇ GÜNDEM
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