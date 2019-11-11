A Milli Kadın Basketbol Takımı'nda Stokes kadrodan çıkartıldı

Fenerbahçe Beko'da forma giyen Yunan basketbolcu Kostas Sloukas'ın, 10 Kasım'da Fenerbahçe ile Beşiktaş'ın karşı karşıya geldiği derbi mücadelesinde Atatürk'ü anmak için hazırlanan pankartı diğer takım arkadaşlarının aksine tutmadığı görülmüştü. Tepkilere neden olan görüntü sonrası Fenerbahçe'nin oyuncuyla görüşeceği iddia edildi.