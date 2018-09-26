Potada üzüldük! – Fotomaç – 26 Eylül 2018
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    26 Eylül 2018, Çarşamba
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    Potada üzüldük!

    Potada üzüldük!

    FIBA 3. maçında ’ya 90-64 yenilen A şansını zora soktu

    A 'mız, 'da devam eden 2018 FIBA B Grubu'ndaki üçüncü ve son maçında 'ya 90-64 yenildi. Grubunda tek galibiyeti bulunan A Milli Kadın Basketbol Takımı'mız'ın sıralaması Arjantin-Nijerya maçından sonra belli olacak. A Millilerimizin 2018 FIBA Dünya Kupası'nda çeyrek finale yükselmek için eleme maçı yapacak.
    1. 26.9.2018
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