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TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan Belçika ve Sırbistan maçları açıklaması

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, A Milli Erkek Basketbol Takımı'mızın FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri’nde oynayacağı Belçika ve Sırbistan maçları öncesi konuştu.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 08 Kasım 2022 Salı 12:02
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'dan Belçika ve Sırbistan maçları açıklaması
Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Belçika ve Sırbistan maçları öncesinde konuştu. Türk halkının bu maçlarda takımı yalnız bırakmayacağını söyleyen Türkoğlu, takıma güvendiklerinin altını çizdi.

FIBA 2023 Dünya Kupası Elemeleri'nde 11 Kasım'da Sinan Erdem Spor Salonu'nda Belçika ile, 14 Kasım'da ise deplasmanda Sırbistan ile karşılaşacak olan A Milli Basketbol Takımı, hazırlıklarına devam ederken Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Basın mensuplarına teşekkür ederek sözlerine başlayan Hidayet Türkoğlu, "Sizlerin sayesinde milli takımımız geniş kitlelere ulaşıyor. Sporcularımız da sizlerin sayesinde mesleğini hissediyor. Sizin de bildiğiniz gibi bizim için her milli maç çok anlam ifade ediyor. Önümüzdeki 2 maçın anlamı, belki de şu ana kadar oynayacağımız en önemlileri diyebilirim. Belçika ve Sırbistan ile oynayacağımız maçlar bizim Dünya Şampiyonası'na katılmamız için büyük anlam ifade ediyor. Bütün ekibe başarılar diliyorum. Her anlamda yanlarında olduğumuzu hissettirmeye çalışıyoruz. Gerek İstanbul'daki basketbolseverler, gerekse de deplasmanda oynanan maçta takımımız yalnız kalmayacaktır. Sinan Erdem'deki maça bütün halkımızı davet ediyoruz. İnanıyorum ki takımı yalnız bırakmayacaklar" dedi. Takımdaki oyuncuların farklı rollerde olacağını da söyleyen Türkoğlu, "Değişik rollerde bulunacak genç arkadaşlarımız olacaktır. Bizim beklentimiz, sahaya çıktıkları zaman mücadeleyi ve formanın hakkını eksik etmemeleri. Umarım sevinen taraf biz oluruz. Gerek burada olacak olan gerekse de ekrana başındaki taraftarları mutlu edecek bir sonuç almak istiyoruz" açıklamasında bulundu.

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