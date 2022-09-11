Haberler Basket Erkek Milli 12 Dev Adam şoke etti!

12 Dev Adam şoke etti!

Normal sürede Cedi Osman, uzatmada Furkan’ın hatalarıyla Fransa’ya 1 sayıyla kaybedip EuroBasket’e son 16’da veda ettik.

Basket Erkek Milli Haberleri Giriş Tarihi: 11 Eylül 2022 Pazar 06:50
12 Dev Adam şoke etti!

12 Dev Adam, son 16'da Fransa'ya inanılmaz hatalarla 87-86 kaybetti. 3. periyotta 19-0'lık seriyle Devler, finale 57-49 üstün girdi. Bitime 12.2 saniye kala 75-73 öndeyken Cabbarot'un sportmenlik dışı faulünde Cedi, serbest atışları kaçırırken, kenardan kullandığımız topu da kaptırıp Gobert'in basketiyle maç uzatmalara gitti. Uzatmalarda 87-86 yenikken, Gobert, bitime 13.4 saniye kala iki serbest atışı da kaçırdı. Son hücumda Furkan, topu kaybetti ve elimizdeki maçı altın tepside sunduk.

KARİYERİMİN EN AĞIR YENİLGİSİ

A Milli Basketbol Takımı Başantrenörü Ergin Ataman, "Kariyerimin belki de en can yakıcı, en ağır mağlubiyeti bu" ifadelerini kullanırken, Buğrahan Tuncer ise, "İmkansızı yine başardık. 9-10 sayıyla kazanacağımız maçı bir anda uzatmaya götürüp, kaybettik" değerlendirmesini yaptı.

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